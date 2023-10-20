Чи вплине на УПЦ (МП) закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ

Вірянки УПЦ (МП) під час протесту проти виселення монахів з території Нижньої Лаври, Київ, 31 березня 2023 року

УПЦ (МП) заявила, що законопроєкт «не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України»

Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, які пов’язані з Росією. Депутати підтримали законопроєкт, але поки – у першому читанні, тож на нього ще чекають правки та додаткове голосування. Суспільне розповідає, як буде працювати цей закон, як вплине на діяльність УПЦ (МП) та чи порушує він свободу віросповідання.

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Що це за законопроєкт

Цей документ розробили за дорученням РНБО та зареєстрували у Верховній Раді ще у січні 2023-го. Проголосувати за нього вдалось тільки через 10 місяців. Такий повільний розгляд нардепи від «Слуги народу» пояснюють тим, що деякі їхні колеги затягували процес: «І сьогодні (19 жовтня 2023-го – ред) представники цієї групи (всередині фракції «Слуга народу» – ред.) намагалися переконати керівництво, що у них є підписи 86 депутатів, які не будуть голосувати», – розповідає депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

Законопроєкт передбачає, що релігійні організації не можуть мати «керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України». Такі релігійні організації цим законом не будуть заборонятися, він лише дає можливість перевіряти їхню приналежність до Росії.

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Хто буде перевіряти церкви

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Працювати це буде так: спочатку будуть проводитись релігієзнавчі експертизи, говорить голова служби Віктор Єленський. Якщо вони виявлять зв’язок з РФ, у релігійної організації буде місяць, щоб його усунути. Інакше – держслужба буде звертатись до суду про припинення діяльності релігійної організації.

«Це демократична процедура, коли останнє слово залишається за судом і це прийнятна процедура, про яку говорили й на Всеукраїнській раді церков та релігійних організацій», – каже Єленський.

Але законопроєкт ухвалений тільки у першому читанні, тож на нього чекатимуть можливі правки. За словами Потураєва, будуть розглядати й пропозиції від СБУ. Там – розширений перелік правопорушень, за якими можуть заборонити релігійну організацію. Так, наприклад, за пропозицією СБУ релігійні організації можна буде забороняти, якщо їхніх високопоставлених представників помітять в розв’язуванні, веденні або пропаганді війни, підготовці терактів, геноциді та інших злочинах воєнного часу.

Чи не порушує цей закон свободу віросповідання

УПЦ (МП) заявила, що законопроєкт «не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України» та що «ані релігієзнавча експертиза, ані кримінальні провадження, ані національна безпека не є підставою не лише для заборони, а й для обмеження права на свободу віросповідання».

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Про це говорить і частина депутатів, що не голосували за законопроєкт. Наприклад, Юрій Бойко – нардеп від колишньої «ОПЗЖ», назвав його «втручанням держави у справи церкви».

Віктор Єленський пояснює, що керівні центри в Росії тієї чи іншої української релігійної організації – не є частиною віросповідання: «Ми не говоримо, що ви повинні відмовитись від православної віри, чи її символу. Ми говоримо, що ви повинні розірвати зв‘язки з центром, що закликає вбивати українців».

Чи йдеться тільки про заборону УПЦ (МП)

У законопроєкті немає конкретних назв. В Україні були й інші релігійні організації, які мали зв‘язки з Росією, говорить Віктор Єленський. Але в самій УПЦ (МП) заявили, що «медійне та політичне супроводження свідчать про те, що цей закон будуть застосовувати до УПЦ».

Раніше УПЦ (МП) неодноразово запевняла, що є незалежною українською церквою та немає відношення до РФ. В травні минулого року церква засудила військову агресію Росії проти України, а пізніше заявила, що буде діяти як самостійна церква.

Проте релігієзнавча експертиза, яку провели у січні 2023-го за дорученням РНБО, знайшла у статуті УПЦ (МП) посилання на грамоту колишнього патріарха РПЦ Олексія ІІ. В ній прописано, що УПЦ (МП) є частиною Російської православної церкви (РПЦ).

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«Розриву між УПЦ (МП) і РПЦ не відбулось. Це структурний підрозділ цієї церкви, тому він виконує завдання, які ставляться із московського центру, – говорить релігієзнавець Олександр Саган. – Маємо деполітизувати цю церкву, забезпечити, щоб люди ходили не в політичну, а в релігійну організацію».

Коли запрацює законопроєкт

За словами Микити Потураєва, прийняти його у другому читанні Верховна рада може вже у грудні 2023-го. Після – можливі перевірки релігійних організацій. Проте просто заборонити ту чи іншу з них – неможливо, говорить релігієзнавиця Людмила Филипович:

«У нас за законом вся церква немає статусу юридичної особи. Такий статус має окремий монастир, парафія, чи видавництво. Якщо суд доведе, що діяльність (конкретного – ред) монастиря є антиукраїнською, його можуть закрити».

На її думку, суди будуть зобов'язані розглядати окремі позови проти окремих громад.

«Кожна церква в Україні є мережевою організацією. Але ми ж розуміємо хто відповідає за підтримання і збереження зв‘язків. Тобто це керуючі органи, скажімо, вузлові. З ними й потрібно працювати», – говорить Микита Потураєв.

Андрій Стасюк, Суспільне