Суд оштрафував Трампа на $5 тис. за фото в соцмережі

Дональда Трампа оштрафували за публікацію фото співробітниці суду

Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на $5 тис. за порушення наказу не говорити про співробітників суду. Про це повідомляє CNN.

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Трамп опублікував у Truth Social фото співробітниці судді Енгорона та назвав її «подругою» лідера демократичної більшості у Сенаті Конгресу США Чака Шумера. На опублікованому знімку чоловік і жінка були разом.

Штраф експрезидент США отримав за порушення заборони говорити або писати щось про працівників суду.

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Публікація була видалена з Truth Social після того, як суд видав відповідний ордер, але вона не була видалена з веб-сайту кампанії Трампа.

За словами судді, подальші порушення Дональда Трампа можуть призвести до більших штрафів або ув'язнення.

Нагадаємо, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення.

25 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці в Атланті (штат Джорджія), щоб здатися у справі про втручання у вибори. Він пройшов формальну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин. Там експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців, після чого відпустили під заставу.

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До слова, племінниця Трампа заявила, що він може бути винним у вторгненні ХАМАСу до Ізраїлю. Мері Трамп назвала експрезидента США «маніяком» та запитала, чому він досі перебуває на свободі.