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Суд оштрафував Трампа на $5 тис. за фото в соцмережі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Суд оштрафував Трампа на $5 тис. за фото в соцмережі
За словами судді, подальші порушення Трампа можуть призвести ув'язнення
фото: AP

Дональда Трампа оштрафували за публікацію фото співробітниці суду

Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на $5 тис. за порушення наказу не говорити про співробітників суду. Про це повідомляє CNN. 

Трамп опублікував у Truth Social фото співробітниці судді Енгорона та назвав її «подругою» лідера демократичної більшості у Сенаті Конгресу США Чака Шумера. На опублікованому знімку чоловік і жінка були разом. 

Штраф експрезидент США отримав за порушення заборони говорити або писати щось про працівників суду.

Публікація була видалена з Truth Social після того, як суд видав відповідний ордер, але вона не була видалена з веб-сайту кампанії Трампа.

За словами судді, подальші порушення Дональда Трампа можуть призвести до більших штрафів або ув'язнення. 

Нагадаємо, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення.

25 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці в Атланті (штат Джорджія), щоб здатися у справі про втручання у вибори. Він пройшов формальну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин. Там експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців, після чого відпустили під заставу.

До слова, племінниця Трампа заявила, що він може бути винним у вторгненні ХАМАСу до Ізраїлю. Мері Трамп назвала експрезидента США «маніяком» та запитала, чому він досі перебуває на свободі.

Теги: штраф США Дональд Трамп

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