Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)
Жіночий підрозділ «Гарпії» отримав в озброєння яскраво-рожевий БпЛА
фото: підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

Новий БпЛА підкреслює ідентичність жіночого підрозділу

Жіночий підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем отримав незвичайний БпЛА під назвою Vampire. Дрон має ексклюзивний та яскравий дизайн, водночас він готовий для здійснення бойових завдань в підрозділі «Гарпії». Про це пише «Главком».

БпЛА Vampire у перекладі з англійської означає «Вампір». Цей БпЛА має й відповідний дизайн, ексклюзивний дрон оздобили фіолетовим бісером та стразами. А рожевий колір дрона підкреслює ідентичність підрозділу. Військовослужбовиці «Гарпії» були вражені новим дроном, а особливо його дизайном. Командирка підрозділу Дарія «ДШК» поділися своїми враженнями від «Вампіра».

БпЛа «Вампір» створили інженерки компанії SkyFall
БпЛа «Вампір» створили інженерки компанії SkyFall
фото: підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

«Ми знали, що до нас їде рожевий «Вампір», але що він виявиться настільки яскравим – ми не очікували. SkyFall підійшли з душею. Вони приділили увагу кожній деталі, навіть пульт та інтерфейс в рожевому кольорі. Ми з дівчатами порадились і вирішили, що цей «Вампір» стане талісманом нашого підрозділу. Він буде елегантно нищити ворога», – розповіла командирка.

Рожевий колір дрону підкреслює ідентичність підрозділу
Рожевий колір дрону підкреслює ідентичність підрозділу
фото: підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

Попри свій незвичайний вигляд, дрон здатен виконувати всі необхідні бойові завдання, адже він має відповідну комплектацію. Тож БпЛА допоможе підрозділу «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем завдати точних ударів по ворогу та працювати на віддалених територіях.

Дронготовий для здійснення бойових завдань в підрозділі «Гарпії»
Дронготовий для здійснення бойових завдань в підрозділі «Гарпії»
фото: підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

Ексклюзивний БпЛА «Вампір» для підрозділу «Гарпії» створили інженерки української технологічно-оборонної компанії SkyFall. «Коли є люди, котрі не лише допомагають у звільнені нашої країни, а також підтримують наш моральний дух – це мотивує і надихає викладатись на повну», – прокоментували військовослужбовиці підрозділу.

Компанія SkyFall виробляє популярні дрони Vampire. У 2025 році за допомогою цих дронів ЗСУ здійснили 2,5 млн місій на фронті. Тож «Вампір» демонструє неабияку результативність на передовій. Окупанти прозвали цей дрон «Баба Яга».

Військовослужбовиці підрозділу «Гарпії» розповіли про свої враження від нового БпЛА
Військовослужбовиці підрозділу «Гарпії» розповіли про свої враження від нового БпЛА
фото: підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

Що відомо про підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

«Гарпії» це перший жіночий підрозділ у складі Сил безпілотних систем ЗСУ. Дівчата виконують успішні бойові завдання на Покровському та Харківському напрямках. «Дівчата щоденно доводять, що професіоналізм не має гендеру, демонструючи надвисоку точність у знищенні логістики та живої сили противника», – розповіли у підрозділі.

Раніше «Главком» розповідав, що Vampire («Вампір») – український потужний дрон-бомбардувальник, що став жахом для військових РФ. Українські військові запускають «Вампірів» уночі, оскільки вони великі та доволі гучні. Під прикриттям темряви на позиції та техніку російських солдатів цей дрон скидає до 15 кілограмів боєзаряду – це можуть бути мінометні снаряди, кумулятивні гранати і навіть бомби: фугасні чи термобаричні. Військові РФ навіть дали йому власну назву «Баба-Яга» (хоча згодом почали так називати всі великі коптери). Останнім часом ЗСУ почали застосовувати «Вампіри» по-новому – як саме, показали пілоти «Вампіра» 4-ї танкової бригади з Куп’янського напрямку. 

Читайте також:

Теги: безпілотник дрон ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Любомир Мікало (на фото посередині)
42 доби в оточенні. Історія Героя України, який знищив три десятки росіян на Сумщині
24 сiчня, 20:00
Притула прокоментував ініціативу Запорізької ОВА щодо «Єдинозбору»
50 млн грн від Запорізької ОВА для волонтерського фонду? Притула прокоментував скандал
20 сiчня, 11:10
БПЛА БМ-35 здатен літати на відстані до 500 км
До Дніпра долетів російський дрон, керований через Starlink (фото)
26 сiчня, 15:51
Єгор Соболєв пішов добровольцем на війну в перші дні повномасштабного вторгнення
Комбат пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони
28 сiчня, 16:41
Ситуація на фронті 1 лютого
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
1 лютого, 22:15
ЗСУ спростували заяву про окупацію Андріївки
ЗСУ спростували заяву про окупацію Андріївки
8 сiчня, 11:00
Під час обшуків за місцем роботи фігуранта виявлено документи із доказами злочинної схеми та частину грошей, одержаних від її реалізації
Викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн
16 сiчня, 17:04
Поліція повідомила, що безпілотник не містить вибухівки й не становив небезпеки
У Молдові мисливець виявив на березі озера російський дрон
17 сiчня, 19:51
Польські військові заявили про гібридні дії Білорусі на кордоні
Польща зафіксувала підвищену активність БПЛА біля білоруського кордону
22 сiчня, 16:04

Події в Україні

Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинув чоловік (фото)
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинув чоловік (фото)
Окуповано населений пункт на Харківщині – DeepState
Окуповано населений пункт на Харківщині – DeepState
Карта бойових дій в Україні станом на 6 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 лютого 2026 року
Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua