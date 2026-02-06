Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)

Новий БпЛА підкреслює ідентичність жіночого підрозділу

Жіночий підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем отримав незвичайний БпЛА під назвою Vampire. Дрон має ексклюзивний та яскравий дизайн, водночас він готовий для здійснення бойових завдань в підрозділі «Гарпії». Про це пише «Главком».

БпЛА Vampire у перекладі з англійської означає «Вампір». Цей БпЛА має й відповідний дизайн, ексклюзивний дрон оздобили фіолетовим бісером та стразами. А рожевий колір дрона підкреслює ідентичність підрозділу. Військовослужбовиці «Гарпії» були вражені новим дроном, а особливо його дизайном. Командирка підрозділу Дарія «ДШК» поділися своїми враженнями від «Вампіра».

БпЛа «Вампір» створили інженерки компанії SkyFall фото: підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

«Ми знали, що до нас їде рожевий «Вампір», але що він виявиться настільки яскравим – ми не очікували. SkyFall підійшли з душею. Вони приділили увагу кожній деталі, навіть пульт та інтерфейс в рожевому кольорі. Ми з дівчатами порадились і вирішили, що цей «Вампір» стане талісманом нашого підрозділу. Він буде елегантно нищити ворога», – розповіла командирка.

Рожевий колір дрону підкреслює ідентичність підрозділу фото: підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

Попри свій незвичайний вигляд, дрон здатен виконувати всі необхідні бойові завдання, адже він має відповідну комплектацію. Тож БпЛА допоможе підрозділу «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем завдати точних ударів по ворогу та працювати на віддалених територіях.

Дронготовий для здійснення бойових завдань в підрозділі «Гарпії» фото: підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

Ексклюзивний БпЛА «Вампір» для підрозділу «Гарпії» створили інженерки української технологічно-оборонної компанії SkyFall. «Коли є люди, котрі не лише допомагають у звільнені нашої країни, а також підтримують наш моральний дух – це мотивує і надихає викладатись на повну», – прокоментували військовослужбовиці підрозділу.

Компанія SkyFall виробляє популярні дрони Vampire. У 2025 році за допомогою цих дронів ЗСУ здійснили 2,5 млн місій на фронті. Тож «Вампір» демонструє неабияку результативність на передовій. Окупанти прозвали цей дрон «Баба Яга».

Військовослужбовиці підрозділу «Гарпії» розповіли про свої враження від нового БпЛА фото: підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

Що відомо про підрозділ «Гарпії» 9 окремої бригади безпілотних систем

«Гарпії» це перший жіночий підрозділ у складі Сил безпілотних систем ЗСУ. Дівчата виконують успішні бойові завдання на Покровському та Харківському напрямках. «Дівчата щоденно доводять, що професіоналізм не має гендеру, демонструючи надвисоку точність у знищенні логістики та живої сили противника», – розповіли у підрозділі.

Раніше «Главком» розповідав, що Vampire («Вампір») – український потужний дрон-бомбардувальник, що став жахом для військових РФ. Українські військові запускають «Вампірів» уночі, оскільки вони великі та доволі гучні. Під прикриттям темряви на позиції та техніку російських солдатів цей дрон скидає до 15 кілограмів боєзаряду – це можуть бути мінометні снаряди, кумулятивні гранати і навіть бомби: фугасні чи термобаричні. Військові РФ навіть дали йому власну назву «Баба-Яга» (хоча згодом почали так називати всі великі коптери). Останнім часом ЗСУ почали застосовувати «Вампіри» по-новому – як саме, показали пілоти «Вампіра» 4-ї танкової бригади з Куп’янського напрямку.