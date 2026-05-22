«Повертаємо війну додому». Президент підтвердив удар по НПЗ у Ярославлі

За словами Зеленського, завод було уражено приблизно за 700 км від території України

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Глава держави анонсував нові далекобійні «санкцій» у відповідь на російські удари

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські далекобійні дрони в ніч на 22 травня атакували російський нафтопереробний завод у Ярославлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами глави держави, Сили оборони продовжують завдавати ударів по російській інфраструктурі у відповідь на атаки РФ по українських містах. «Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 км від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо», – каже він.

Зеленський додав, що українські воїни також уразили цілі на території тимчасово окупованих територій. «Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах», – розповів президент.

На південній околиці Ярославля біля траси на Москву розташований один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». Це одне з найважливіших стратегічних підприємств російського нафтогазового сектору.

Завод розрахований на переробку близько 15 млн тонн нафти на рік та стабільно входить до п'ятірки найбільших НПЗ у всій Росії. Він спеціалізується на паливно-олійному профілі. Він випускає автомобільні бензини, дизельне пальне (стандарту Євро-5), авіаційне (реактивне) пальне, мазут, бітуми та мастила.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві мешканці повідомляли про потужні вибухи.

До слова, у ніч на 19 травня безпілотники атакували Ярославську область. За попередніми даними, під удар могла потрапити нафтоперекачувальна станція.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 км і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації.