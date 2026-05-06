Енергетики, газовики та залізничники отримають доплати від уряду

Вікторія Літвінова
Ці виплати стали важливим інструментом підтримки людей, які забезпечували стабільну роботу критичної інфраструктури.
Свириденко: загалом за зимово-весняний сезон доплати отримали майже 40 тисяч фахівців

Уряд виділив 242 млн грн на доплати по 20 тис. грн за березень понад 12 тисячам працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.  

Хто і скільки отримає

Доплати цього разу отримають три категорії фахівців: 9 тисяч енергетиків, майже 2 тисячі комунальників і газовиків, а також понад тисяча залізничників, які відновлюють пошкоджену після обстрілів інфраструктуру та повертають громади до нормального життя. Кошти підприємства перерахують безпосередньо на банківські рахунки працівників.
Протягом опалювального сезону кількість отримувачів змінювалася щомісяця. За січень доплати отримали понад 12 тис. фахівців, за лютий – понад 14 тис., за березень – знову близько 12 тис. Загалом за зимово-весняний сезон таку підтримку отримали майже 40 тисяч людей. 

Чому ця робота така небезпечна

Масштаб руйнувань пояснює, чому держава запровадила спеціальні доплати. За даними «Главкому», з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, а по залізниці завдала понад 4700 ударів – пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів. Тільки від початку 2026 року залізнична інфраструктура зазнала близько 983 атак.

Атаки не припиняються. 5 травня ворог знищив вагон «Укрзалізниці» на Харківщині та пошкодив об'єкти ще у двох областях. Залізничники, енергетики та комунальники виїжджають на відновлення одразу після ударів – нерідко в умовах повторних обстрілів.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що уряд виділив понад 280 млн грн на виплати за лютий – тоді виплати отримали понад 14 тис. працівників ремонтно-відновлювальних бригад. А ще раніше віцепрем'єр Кулеба анонсував запровадження доплат у 20 тис. грн для залізничників, які ліквідовують наслідки атак.  

