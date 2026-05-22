Вступ України до ЄС. Сибіга заявив про усунення основної перешкоди для переговорів

Попередній уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном був головною перепоною на шляху просування України до членства в Європейському Союзі. Однак після зміни влади в країні за підсумками парламентських виборів цю перешкоду вдалося усунути. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з журналістами, передає «Главком» з посиланням на «Уніан».

«Ми вважаємо, що основна політична перешкода у вигляді уряду Орбана усунута після виборів в Угорщині. І ми дійсно вийшли у той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу. І я в це вірю», – наголосив Сибіга.

Глава МЗС України додав, що сьогодні провів зустріч з новою міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Він наголосив, що за підсумками цієї зустрічі його віра зміцнилася щодо можливості відкриття переговорних кластерів.

«Ми виходимо з того, що кластери мають бути формально відкритими у червні. Це наша тверда позиція. Я вважаю, що ми маємо підтримку наших європейських партнерів. І дуже важливо, щоби це відбулося, тому що це не лише про Україну, але це і також про інтереси Європи», – підсумував міністр.

Сибіга наголосив, що Україна прагне, аби в червні були відкриті усі шість переговорних кластерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час яких сторони обговорили просування України до членства в Європейському Союзі. За словами глави держави, Україна розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж найближчих місяців.