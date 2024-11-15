Шольц подзвонив Путіну, уряд оновив умови бронювання від мобілізації. Головне за 15 листопада

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки

Шольц закликав Путіна припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська

Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним. Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації. СБУ викрила командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який працював на Росію. Суд відправив під варту депутата Євгена Шевченка. «Главком» склав добірку новин 15 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки. За інформацією Tagesschau, дзвінок тривав близько години.

Як повідомив сайт Кремля, під час розмови Путін знову заявив, що нібито російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до поновлення переговорів з Україною.

«Можливі домовленості повинні враховувати інтереси Російської Федерації у сфері безпеки, виходити з нових територіальних реалій, а головне усунути першопричини конфлікту», – заявив Кремль.

Також Олаф Шольц повідомив деталі розмови із Володимиром Путіним на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Я розмовляв з президентом Путіним телефоном і закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська. Росія повинна продемонструвати готовність до переговорів з Україною – з метою досягнення справедливого і міцного миру», – йдеться у заяві.

Також політики обговорили стан справ у російсько-німецьких відносинах.

Навіть якщо канцлер ФРН Олаф Шольц не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором Володимиром Путіним не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру. Про це йдеться у коментарі речника Міністерства зовнішніх справ України Георгія Тихого щодо телефонної розмови між канцлером ФРН та російським диктатором.

«Довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції», – зазначив Тихий.

Речник МЗС переконаний, що потрібні конкретні сильні дії, які примусять Путіна до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях.

У своєму традиційному вечірньому зверненні в п’ятницю, 15 листопада, президент України зазначив, що канцлер Шольц казав йому про своє бажання подзвонити Путіну.

«Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів», – зазначив Зеленський.

Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації

Уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, було виявлено низку проблемних моментів.

Як наголосив очільник українського уряду, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Також для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників.

СБУ викрила командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який працював на Росію

Командир одного з підрозділів ССО передав інформацію росіянам про переміщення українських захисників, їхнє озброєння та цілі

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.

Як повідомило СБУ, навесні 2024 року військового дистанційно «активував» кадровий співробітник російського Головного розвідувального управління і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

«Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання ворожого завдання «кріт» використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та «цілі». Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, агент «зливав» своєму російському куратору дані й про інші підрозділи Сил оборони.

Суд відправив під варту депутата Євгена Шевченка, якого підозрюють у держзраді

У п’ятницю, 15 листопада, Печерський районний суд Києва відправив під варту народного депутата Євгена Шевченка, якого підозрюють у державній зраді.

«За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави», – йдеться у повідомленні Офісу ГПУ.

Прокуратура просила відправити Шевченка під варту без права внесення застави. Сторона обвинувачення наполягала, що депутат своїми висловлюваннями проводив підривну діяльність на користь Росії. Зокрема, були до уваги публікації підозрюваного в Telegram та YouTube, пише hromadske.ua.

Необґрунтовані багатомільйонні активи виявлено у експосадовця Держказначейства (фото)

Правоохоронці виявили в колишнього посадовця Держказначейства в Полтавській області необґрунтованих активів на понад $61 млн: за оперативними даними, кошти йому допоміг вивести родич – російський генерал. Про це повідомляє Національна поліція України.

Повідомляється, що у межах кримінального провадження оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі обласної поліції виявили наявність необґрунтованих активів у колишнього начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області.

Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, бувши на посаді, отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн та майже $6 млн та 420 тис. грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька понад $56 млн, 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34,5 млн грн. Хоча насправді отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн.