Уряд змінив склад правління «Укрзалізниці»

Кабмін припинив повноваження члена правління Романа Черницького

Кабінет Міністрів змінив склад правління «Укрзалізниці». Відповідну постанову від 23 грудня опубліковано на сайті уряду.

Кабмін припинив повноваження члена правління Романа Черницького у зв'язку із закінченням строку повноважень. Також уряд ухвалив тимчасово, на період до формування нового правління, але не пізніше ніж до 31 березня 2022 року, обрати та призначити з 1 січня членами правління компанії Павла Цубера та Євгена Шрамка.

Уряд уповноважив держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Почтарьова на підписання контракту з Олександром Камишіним, а Камишіна як голову компанії – із членами правління.

Раніше Кабмін встановив строк дії контракту з Камишіним на період до формування нового правління «Укрзалізниці» (за поданням нового складу наглядової ради), але не пізніше ніж до 31 грудня 2021 року. Цією постановою можливий термін дії контракту глави та нинішнього правління компанії продовжено до 31 березня 2022 року.

Нагадаємо, Рахункова палата назвала причини 11,9 млрд грн збитків «Укрзалізниці».

Раніше стало відомо, що аудитори виявили мільярдні порушення на «Укрзалізниці».

Так, Державна аудиторська служба під час перевірок виявила порушень на 61 млрд грн на «Укрзалізниці», а серед сумнівних витрат біли віскі та кальян, що, вочевидь, закуплялися для топ-менеджменту компанії.

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