Шмигаль виступить у Раді щодо соціально-економічної ситуації в Україні

Виступ прем'єра заплановано на 17 грудня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступить на годині запитань до уряду в п'ятницю, 17 грудня, щодо соціально-економічної ситуації в країні. Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 29 листопада.

«У п’ятницю, 17 грудня, під час «Години запитань до уряду» Верховна Рада заслухає прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про соціально-економічну ситуацію в країні та заходи Уряду з вирішення проблемних питань», – повідомляє у Telegram пресслужба Верховної Ради.

До слова, Шмигаль запевняє, що споживча інфляція пішла на спад.

Минулого тижня Зеленський підписав закон про держбюджет-2022.

2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2022 рік.

Відповідно до закону, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,332 трлн грн, витрати – 1,521 трлн грн. Дефіцит бюджету – 3,5% валового внутрішнього продукту. Споживча інфляція очікується на рівні 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

Представляючи доопрацьований до другого читання законопроєкт, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що між першим і другим читанням доходи держбюджету були збільшені на 54,7 млрд грн – до 1,332 трлн грн, витрати – на 55,5 млрд грн – до 1,521 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту був збережений на рівні 3,5% ВВП.

Нагадаємо, що змінив уряд до другого читання Держбюджету-2022.

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