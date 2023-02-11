Усе перевернеться догори дригом: тепер Україна визначатиме долю РФ – Кулеба

Дмитро Кулеба провів прямий ефір у своєму Instagram і спрогнозував подальші відносини між Україною та Росією

Глава МЗС: «Україна як частина Європи буде визначати долю Російської імперії»

У майбутньому Україна, як частина Європи, визначатиме долю Росії. Трьохсотрічна історія врешті-решт перевернеться догори дригом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у прямому ефірі в Instagram.

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«Якщо до цього Росія як імперія визначала долю України щодо Європи, то тепер Україна як частина Європи буде визначати долю Російської імперії. По суті, триста років історії перевернуться догори дригом», – наголосив він.

За словами глави МЗС України, у минулому Російську імперію створили французи, німці та українці. І тепер треба спільно вирішити, що з нею робити далі.

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Водночас у своєму відеозверненні Кулеба наголосив, що його думка не є офіційною позицією України.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба анонсував хороші новини після візиту президента України Володимира Зеленського до Британії, заявивши, що той день був «дуже корисним» для нашої країни.

Крім того, глава МЗС назвав країну, яка має потрібну Україні зброю, але відмовляється її постачати.

Раніше також повідомлялося, що глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському вирішити, чи розривати дипломатичні відносини з Іраном.