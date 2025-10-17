Головна Країна Політика
Усі крадуть на відбудові? Керівник Держагентства відновлення попросив НАБУ перевірити його на поліграфі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сергій Сухомлин: написав заяву до НАБУ з проханням пройти поліграф. Питайте, усе що завгодно
колаж: glavcom.ua

Сергій Сухомлин самостійно звернувся до антикорупційного органу

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин висловив бажання пройти поліграф, щоб спростувати масовані звинувачення окремих народних депутатів щодо крадіжки коштів на відбудові. Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Написав заяву до НАБУ з проханням пройти поліграф. Питайте, усе що завгодно: чи брав хабарі з підрядників, чи причетні до цього мої родичі… Антикорупційне бюро відмовило, посилаючись на «відсутні правові підстави для проведення дослідження із застосуванням поліграфу» (відповідь НАБУ на запит Сухомлина чомусь має гриф «Для службового користування» і не може бути опублікована – «Главком»)», – зазначив Сухомлин.

Отримавши відмову у НАБУ, очільник Держагентства відновлення звернувся до Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні. Наразі є позитивна відповідь. Зокрема, міжнародники перевірять на «детекторі брехні» 20 співробітників Держагентства відновлення разом із Сергієм Сухомлиним.

Як відомо, Держагентство разом із Мінрозвитку взялося за п’ять пілотних проєктів комплексного відновлення – відбудова уже згаданих Бородянки і Посад-Покровського, а також населених пунктів Тростянець Сумської області, Циркуни Харківської області та Ягідне на Чернігівщині.

Як повідомляв «Главком», Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що на сьогодні рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту, які встановлюються на підстанціях, наблизився до 54%. Ідеться про третій рівень захисту, а саме від ураження ракет та авіації.

Раніше Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів.

«Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде», – повідомив голова агентства.

За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів, згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно якої агентство може бути залучене до таких проєктів.

Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати.

