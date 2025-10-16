Головна Країна Політика
Замість захисту енергооб'єктів – гроші на їх благоустрій. Голова Держвідновлення розповів, що його шокувало на початку роботи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Замість захисту енергооб’єктів – гроші на їх благоустрій. Голова Держвідновлення розповів, що його шокувало на початку роботи
Сухомлин: рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту наблизився до 54%
фото: Віталій Тараненко, glavcom.ua

Сергій Сухомлин оцінив захищеність об’єктів енергетики від ракетних ударів РФ

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що на сьогодні рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту, які встановлюються на підстанціях, наблизився до 54%. Про це високопосадовець повідомив в інтерв’ю «Главкому». За його словами, йдеться про третій рівень захисту, а саме від ураження ракет та авіації. Це величезна споруда, яка покриває повністю всю підстанцію. Її розміри – від 10 тис. кв. м, а висота – 20-24 метри. Вона складається з багатьох шарів бетону.

«Коли наша команда прийшла у Державне агентство відновлення (кінець вересня 2024 року – «Главком»), одразу проаналізувала вартість цих об’єктів. І отримала шок: були об’єкти, де тільки на благоустрій закладалося сотні мільйонів гривень», – зазначив Сухомлин.

Крім того, чималі кошти скеровувалися за послуги інженерів-консультантів. Зокрема, до 3% від 5 млрд грн (середня вартість облаштування третього рівня захисту енергообʼєкта) заробляли консультанти.

«Агентство зменшило їхні апетити до 1%, а на окремих об’єктах взагалі нічого не платили через дефіцит коштів держаного бюджету», – зауважив високопосадовець.

Сухомлин додав, що також був проведений аудит видатків на перший і другий рівні захисту – сукупно їх зменшили на 15,6 млрд грн. Аналогічно: кошти витрачалися на непотрібний благоустрій територій довкола підстанцій.

«Наші рішення про ефективне освоєння бюджетних коштів на захист енергооб’єктів проаналізували Держаудитслужба та Рахункова палата, суттєвих зауважень не виявили», – додав керівник Держагентства відновлення.

Як повідомляв «Главком», раніше Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів.

«Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде», – повідомив голова агентства.

За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів, згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно якої агентство може бути залучене до таких проєктів.

Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати.

Теги: благоустрій Сергій Сухомлин

