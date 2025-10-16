Росія створює мертві зони. Глава Держвідновлення оцінив нову стратегію ударів ворога по інфраструктурі

Ключовим завдання влади нині стоїть захист електричних підстанцій 110 кВ і 150 кВ, що у прифронтових територіях

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин вважає, що сьогодні тактика Росії зводиться до створення мертвих зон на відстані 50 км від лінії фронту із поступовим їх розширенням до 100 км. Про це високопосадовець повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Водночас ключовим завдання влади нині стоїть захист електричних підстанцій 110 кВ і 150 кВ. У прифронтових областях захисту потребують понад 200 таких об’єктів.

«Для цього Держагентство відновлення напрацювало зміни до законодавства, що регулює тендерні процедури. Це дозволить прискорити проведення закупівель, потрібних для захисту енергооб’єктів від ракетно-дронових ударів ворога, а також зафіксувати прозоре ціноутворення послуг», – наголосив Сухомлин.

Сухомлин додав, що через тиждень-два ці зміни повинен затвердити Кабінет міністрів. У цілому, станом на середину жовтня 2025 року, виконання робіт з облаштування захисту на великих підстанціях 330 кВ і 750 кВ складає 95-98% (для порівняння: на осінь 2024-го було 60-80%).

Як повідомляв «Главком», раніше Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів. «Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде», – повідомив голова агентства.

За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів, згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно з якою агентство може бути залучене до таких проєктів. Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати.