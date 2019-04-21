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    На Одещині зафіксовані порушення на голосуванні у психлікарні

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    <p>Працівники поліції, які охороняють приміщення виборчої дільниці, викликали на місце події слідчо-оперативну групу</p> - На Одещині зафіксовані порушення на голосуванні у психлікарні

    Працівники поліції, які охороняють приміщення виборчої дільниці, викликали на місце події слідчо-оперативну групу

    Спостерігач «Опори» бачила, як виборці повідомляли медичній сестрі про те, що вони поставили позначку «у першому рядку виборчого бюлетеня»

    В селі Олександрівка, неподалік Одеси, на спеціальній виборчій дільниці №510523, що знаходиться в комунальній установі «Одеська обласна психіатрична лікарня №2», зафіксовано ознаки примусового голосування.

    Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

    Зазначається, що спостерігач «Опори» зафіксувала, як виборці, котрі виходили з кабінок для голосування, повідомляли медичній сестрі, яка приводила їх у приміщення для голосування, про те, що вони поставили позначку «у першому рядку виборчого бюлетеня».

    «Щонайменше двоє виборців повідомили такі відомості медичній сестрі», - зауважили в «Опорі».

    За даним фактом складено акт про порушення. Працівники поліції, які охороняють приміщення виборчої дільниці, викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

    «Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про вибори Президента України» заборонено застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця», - нагадав координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Одеській області Анатолій Бойко.

    Він зауважив, що згідно з ч. 1 ст. 157 ККУ «перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

    Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

    Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

    Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.

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