Чому права жінок лишаються в Україні проблемою? Відповідь експертів

Чому права жінок лишаються в Україні проблемою? Відповідь експертівтрансляція
Експертки представили аналітичний звіт щодо прав жінок в УкраїніСьогодні, 7 листопада, в прес-центрі ІА «Главком» проходить пресконференція на тему: «Права жінок в Україні та в світі: що дасть українкам початок перегляду Пекінської декларації та Платформи дій?»
Запрошені гості:
- Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики;
- Людмила Порохняк, голова Національної ради жінок України;
- Марфа Скорик, директорка Київського інституту гендерних досліджень;
- Олена Давліканова, координаторка гендерних програм Фонду Фр.Еберта в Україні.
Під час пресконференції експертки розглянули наступні питання:
- Чому права жінок лишаються в Україні проблемою? Статистика, цифри, факти.
- Що уряд робить (уже зробив) щоб забезпечити права жінок та гендерну рівність?
- Чому українські жіночі НУО вимагають більшого, і чи їх вимоги обґрунтовані й доцільні?