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    Главком-ТВ

    Чому права жінок лишаються в Україні проблемою? Відповідь експертів

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    Чому права жінок лишаються в Україні проблемою? Відповідь експертів

    Експертки представили аналітичний звіт щодо прав жінок в Україні

    Сьогодні, 7 листопада, в прес-центрі ІА «Главком» проходить пресконференція на тему: «Права жінок в Україні та в світі: що дасть українкам початок перегляду Пекінської декларації та Платформи дій?»
    Запрошені гості:
    • Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики;
    • Людмила Порохняк, голова Національної ради жінок України;
    • Марфа Скорик, директорка Київського інституту гендерних досліджень;
    • Олена Давліканова, координаторка гендерних програм Фонду Фр.Еберта в Україні.

    Під час пресконференції експертки розглянули наступні питання:

    • Чому права жінок лишаються в Україні проблемою? Статистика, цифри, факти.
    • Що уряд робить (уже зробив) щоб забезпечити права жінок та гендерну рівність?
    • Чому українські жіночі НУО вимагають більшого, і чи їх вимоги обґрунтовані й доцільні?
    Також експертки представили аналітичний звіт.
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