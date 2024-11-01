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В одному з американських штатів виявлено спробу Росії втрутитися у виборчий процес

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В одному з американських штатів виявлено спробу Росії втрутитися у виборчий процес
Співробітники виборчої комісії спостерігають за достроковим голосуванням на виборчій дільниці в Марієтті, штат Джорджія
фото: Jayla Whitfield-Anderson, Reuters

За словами Раффенспергера, «російська фабрика тролів» створює фейкова історія, щоб вплинути на процес голосування у Джорджії

У мережі з'явилося відео, на якому іммігрант із Гаїті заявляє, що йому нібито вдалося кілька разів проголосувати за Камалу Гарріс на президентських виборах у США. На історію відреагував держсекретар штату Джорджія Бред Раффенспергер, де начебто й сталася історія. Його заяву цитує CNN.

За словами Раффенспергера, це геть фейкова історія, яка створювалася «російською фабрикою тролів», щоб вплинути на процес голосування у Джорджії.

«Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури наразі проводить розслідування. Тим часом ми просимо Ілона Маска (власника соцмережі X – ред.) та керівництво інших соціальних мереж видалити це. Це, очевидно, фейк та частина дезінформаційної кампанії. Ймовірно, це продукція російських фабрик тролів», – заявив він.

Ексдиректор агентства Кріс Кребс також відреагував на інцидент. Він назвав відео «ще одним вкидом від російських фабрик тролів».

«Чекайте на потік такої чистої нісенітниці в найближчі кілька тижнів», – додав він.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Варто зазначити, що відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

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Теги: росія США вибори у США

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