Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гарріс випереджає Трампа у ключових «блакитних» штатах: нове опитування

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гарріс випереджає Трампа у ключових «блакитних» штатах: нове опитування
У своєму найсильнішому штаті, Мічигані, Гарріс випереджає Трампа з результатом 51% проти 48%   
фото: АР

Гарріс лідирує в Пенсильванії з 50% проти 48 % у Трампа, що більше, ніж у вересні, коли вони мали по 49 % голосів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс має невелику перевагу над експрезидентом Дональдом Трампом в кожному з ключових «блакитних» штатів. Про це повідомляє The Hill.

За результатами опитування Marist Poll, оприлюдненого в п'ятницю, 1 листопада, Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 3% у Мічигані та на 2 % у Пенсильванії та Вісконсині.

У виданні зазначили, що у порівнянні з вересневим опитуванням, Гарріс дещо покращила свої позиції у Пенсильванії та Вісконсині і дещо погіршила їх у Мічигані, але в цілому вона зберегла свою перевагу в усіх штатах. Втім, усі ці результати знаходяться в межах похибки.

Три «блакитні» штати, виборці яких історично віддають перевагу кандидатам від Демократичної партії, можуть бути для Гарріс найпростішим шляхом до перемоги в Білому домі, оскільки вони відігравали ключову роль на двох останніх виборах – у 2016 і 2020 роках. Вона має там кращі показники, ніж у штатах Сонячного поясу, і, ймовірно, виграє вибори, якщо наступного тижня здобуде перемогу в усіх трьох штатах.

У своєму найсильнішому штаті, Мічигані, Гарріс випереджає Трампа з результатом 51% проти 48%. У вересні її перевага становила 5%. Але вона покращила свій відрив серед незалежних виборців з 2% до 6%.

Гарріс лідирує в Пенсильванії з 50% проти 48 % у Трампа, що більше, ніж у вересні, коли вони мали по 49 % голосів. У ключовому штаті відбулися значні зрушення серед незалежних виборців, серед яких Гарріс лідирує на 15%, порівняно з 4% перевагою Трампа у вересні.

Крім того, вона лідирує з 50% до 48% у Вісконсині. Серед незалежних виборців у неї також спостерігається покращення – з 4% до 6%.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Варто зазначити, що відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс вибори у США США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден скасував візити саме через ураган, бо вибори
Про Байдена, ураган, «Рамштайн» і Анголу
9 жовтня, 17:00
Байден зазначив, що зменшення ядерної загрози важливе «не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них»
Зменшення ядерної загрози: Байден заявив про готовність до переговорів з РФ та її союзниками
14 жовтня, 08:09
Економіка США переживає історичні зміни
Економіка США вступила в новий суперцикл: видання Business Insider спрогнозувало наслідки
22 жовтня, 07:00
Страту чоловіка у США було призупинено
У США в останній момент зупинено смертну кару: обставини
21 жовтня, 11:28
Джон Кірбі прокоментував відправку північнокорейських військ до Росії
Білий дім підтвердив, що КНДР відправила своїх військових до Росії
24 жовтня, 08:14
Лідери республіканців в обох палатах складають програму на перші 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді
Республіканці вже готують план на перші 100 днів Трампа – The Hill
25 жовтня, 09:46
Один зі співрозмовників The New York Times назвав передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk «абсолютно нездійсненною вимогою»
Зеленський попросив зброю в партнерів, яка всемеро перевищує дальність дії Atacms – NYT
29 жовтня, 14:11
Геологи кажуть, що Арканзас має мільйони тонн літію
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
30 жовтня, 12:53
За даними CNN, США закликали Китай натиснути на Пхеньян, щоб той забрав свої війська з території Росії
Солдати КНДР у Росії: США звернулися з закликом до Китаю
30 жовтня, 09:29

Політика

Гарріс випереджає Трампа у ключових «блакитних» штатах: нове опитування
Гарріс випереджає Трампа у ключових «блакитних» штатах: нове опитування
Майже 60 років при владі: партія президента Ботсвани зазнала поразки на виборах
Майже 60 років при владі: партія президента Ботсвани зазнала поразки на виборах
«Грузинська мрія» звинуватила опозицію у «крадіжці голосів»
«Грузинська мрія» звинуватила опозицію у «крадіжці голосів»
Росія перекинула на фронт війська з Калініградської області – литовський міністр
Росія перекинула на фронт війська з Калініградської області – литовський міністр
Імпічмент міністру? Опозиція у Південній Кореї блокуватиме відправку консультантів до України
Імпічмент міністру? Опозиція у Південній Кореї блокуватиме відправку консультантів до України
Трамп заявив про фальсифікації в Пенсильванії
Трамп заявив про фальсифікації в Пенсильванії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
11K
Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
8692
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
3979
США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні

Новини

Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених «Азову», – військовий
Сьогодні, 17:02
Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID
Сьогодні, 16:06
Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко
Сьогодні, 15:57
Таргани, насильство і російський паспорт. Учасники форуму для молоді розказали історії депортації підлітків
Сьогодні, 14:12
Нардепка оцінила рівень підготовки Міненерго та енергокомпаній до зими
Сьогодні, 13:52
MacBook Pro M4: Apple представила потужні ноутбуки з рекордною батареєю
Сьогодні, 13:39

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua