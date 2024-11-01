Гарріс випереджає Трампа у ключових «блакитних» штатах: нове опитування

Гарріс лідирує в Пенсильванії з 50% проти 48 % у Трампа, що більше, ніж у вересні, коли вони мали по 49 % голосів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс має невелику перевагу над експрезидентом Дональдом Трампом в кожному з ключових «блакитних» штатів. Про це повідомляє The Hill.

За результатами опитування Marist Poll, оприлюдненого в п'ятницю, 1 листопада, Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 3% у Мічигані та на 2 % у Пенсильванії та Вісконсині.

У виданні зазначили, що у порівнянні з вересневим опитуванням, Гарріс дещо покращила свої позиції у Пенсильванії та Вісконсині і дещо погіршила їх у Мічигані, але в цілому вона зберегла свою перевагу в усіх штатах. Втім, усі ці результати знаходяться в межах похибки.

Три «блакитні» штати, виборці яких історично віддають перевагу кандидатам від Демократичної партії, можуть бути для Гарріс найпростішим шляхом до перемоги в Білому домі, оскільки вони відігравали ключову роль на двох останніх виборах – у 2016 і 2020 роках. Вона має там кращі показники, ніж у штатах Сонячного поясу, і, ймовірно, виграє вибори, якщо наступного тижня здобуде перемогу в усіх трьох штатах.

У своєму найсильнішому штаті, Мічигані, Гарріс випереджає Трампа з результатом 51% проти 48%. У вересні її перевага становила 5%. Але вона покращила свій відрив серед незалежних виборців з 2% до 6%.

Гарріс лідирує в Пенсильванії з 50% проти 48 % у Трампа, що більше, ніж у вересні, коли вони мали по 49 % голосів. У ключовому штаті відбулися значні зрушення серед незалежних виборців, серед яких Гарріс лідирує на 15%, порівняно з 4% перевагою Трампа у вересні.

Крім того, вона лідирує з 50% до 48% у Вісконсині. Серед незалежних виборців у неї також спостерігається покращення – з 4% до 6%.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Варто зазначити, що відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.