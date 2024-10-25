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Республіканці вже готують план на перші 100 днів Трампа – The Hill

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Республіканці вже готують план на перші 100 днів Трампа – The Hill
Лідери республіканців в обох палатах складають програму на перші 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді
фото: ktsm.com

The Hill: Республіканці в Сенаті та Палаті представників «накривають стіл»

Республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства. Про це повідомляє The Hill.  

Джерела видання зазначають, що республіканці в Сенаті та Палаті представників очікують, що зможуть контролювати Білий дім і Конгрес після виборів, тому «накривають стіл».

Лідери республіканців в обох палатах складають програму на перші 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді. Вони очікують швидко перейти до узгодження бюджету, який передбачає обіцянку скоротити податки на трильйони доларів.

У Республіканській партії розглядають можливість фінансування нової великої ініціативи з безпеки кордонів, яка включатиме завершення будівництва стіни Трампа, і, можливо, припинення фінансування тих частин уряду, які, як стверджують союзники Трампа, стали «озброєними» під час каденції Байдена.

Як пише The Hill, головним пріоритетом республіканців буде продовження дії закону про скорочення податків, знакового законодавчого досягнення Трампа, до закінчення терміну його дії наприкінці 2025 року.

Наскільки вони виходять за межі цього, стане предметом інтенсивних дебатів серед законодавців-республіканців у найближчі місяці, якщо припустити, що Трамп переможе віце-президента Гарріса, а республіканці повернуть контроль над Сенатом і збережуть більшість у Палаті представників.

Нещодавно помічники ключових республіканців, зокрема лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконела, лідера республіканців у Палаті представників Стіва Скаліза та спікера Майка Джонсона проводили зустріч з цього приводу.

Крім того, Джонсон, який заявив, що має намір балотуватися на переобрання на посаду спікера, якщо республіканці збережуть Палату представників, підтримував регулярний контакт із Трампом напередодні виборів, а Скаліз, інший союзник Трампа, каже, що він спілкувався з кандидатом у президенти від Республіканської партії про свої головні пріоритети на 2025 рік.

У червні Джонсон сказав республіканцям у Сенаті, що хоче прийняти якомога амбітніший пакет протягом першого року перебування Трампа на посаді, якщо він виграє другий термін. Спікер влітку запропонував сенаторам від Республіканської партії включити скорочення податків, скорочення витрат і регуляторні реформи в законодавство, яке республіканці внесуть у рамках процесу узгодження бюджету в Сенаті, що дозволить їм обійти демократів.

Вибори президента  США

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати.  

Згідно з результатами опитування Американської психологічної асоціації, більшість американців вже  відчувають стрес у зв’язку з президентськими виборами у США. В опитуванні взяли участь понад 3,3 тис. дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що «перебувають в стресовому стані» в очікуванні виборів. Серед головних чинників названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.

Теги: США вибори у США Дональд Трамп Камала Гарріс

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