В Україні продовжать мобілізацію? Нардеп розкрив подробиці

Воєнний стан в Україні, ймовірно, продовжать

В Україні немає потреби в продовженні другої хвилі мобілізації. Проте влада може продовдити дію воєнного стану, термін якого закінчиться 23 серпня. Про це розповів народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю «РБК-Україна».

«У нас воєнний стан до 23 серпня. Чи закінчиться він 23 серпня? З великою ймовірністю ні. Щоб він закінчився, потрібно перемогти в цій війні. Не просто закінчити її, як хтось каже, а перемогти військовою перемогою – звільнити всі наші території», – сказав Завітневич.

Нардеп розповів, що зараз в Україні друга хвиля мобілізації, проте продовжувати її поки що не планують. Кількість військових у ЗСУ збільшилася в рази, також нині якісніший підхід до набору бійців.

«Збройні сили збільшилися в рази, поки система нормально запрацювала – могли бути деякі складнощі. Ситуація змінюється, це ж видно, кого в перші дні війни брали і кого зараз. Якщо в перші дні там може й кількість превалювала, то зараз більш якісний підхід, беруть людей професійних і мотивованих, щоб вони мали бажання служити і захищати нашу державу», – уточнив парламентар.

Раніше представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована.

Нагадаємо, що 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Тоді Веніславський в ефірі телемарафону пояснив, що рішення продовжити дію одразу на 3 місяці обумовлене тим, що для контрнаступу необхідно більше часу, ніж для оборони.