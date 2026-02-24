Головна Країна Політика
Президент розповів, які директиви дає українським посадовцям перед переговорами з РФ

Ростислав Вонс
Очільник України зазначив, що мирна угода має бути не просто підписана, а саме прийнята українцями
фото: Офіс президента

Зеленський наголосив, що кожна директива завжди видається закритими указами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перед кожним раундом мирних перемовин дає українській делегації дуже чіткі директиви. Про це повідомляє Главком з посиланням на звернення українського лідера.

«Глава держави наголосив, що кожна директива завжди йде закритими указами. Але точно не розкрию державну таємницю, якщо скажу головний мій посил: «Не обнулити всі ці роки, не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна, не можна це віддати, забути, зрадити». Саме тому стільки раундів перемовин і битва за кожне слово, за кожен пункт, за реальні гарантії безпеки, щоб угода була сильною», – каже він.

Український президент зазначив, що «історія дивиться на нас уважно», тому мирна угода має бути не просто підписана, а саме прийнята українцями.

Нагадаємо, останні переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися 18 лютого. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину. Буданов зазначив, що суспільство зможе оцінити результат лише за фіналом переговорів. За його словами, можливі лише два варіанти розвитку подій: або сторони домовляться про припинення війни, або бойові дії продовжаться. Третього варіанту немає.

До слова, Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину. За словами глави держави, залученість цих країн сприятиме тому, що вони зможуть «допомагати більше».

Теги: Володимир Зеленський переговори перемир'я

