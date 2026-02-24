Президент розповів, які директиви дає українським посадовцям перед переговорами з РФ
Зеленський наголосив, що кожна директива завжди видається закритими указами
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перед кожним раундом мирних перемовин дає українській делегації дуже чіткі директиви. Про це повідомляє Главком з посиланням на звернення українського лідера.
«Глава держави наголосив, що кожна директива завжди йде закритими указами. Але точно не розкрию державну таємницю, якщо скажу головний мій посил: «Не обнулити всі ці роки, не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна, не можна це віддати, забути, зрадити». Саме тому стільки раундів перемовин і битва за кожне слово, за кожен пункт, за реальні гарантії безпеки, щоб угода була сильною», – каже він.
Український президент зазначив, що «історія дивиться на нас уважно», тому мирна угода має бути не просто підписана, а саме прийнята українцями.
Нагадаємо, останні переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися 18 лютого. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.
Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину. Буданов зазначив, що суспільство зможе оцінити результат лише за фіналом переговорів. За його словами, можливі лише два варіанти розвитку подій: або сторони домовляться про припинення війни, або бойові дії продовжаться. Третього варіанту немає.
До слова, Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину. За словами глави держави, залученість цих країн сприятиме тому, що вони зможуть «допомагати більше».
Читайте також:
- «Третього варіанту немає». Буданов пояснив, чим закінчаться переговори з росіянами
- Референдум про мир з Росією. Розмова з соціологом про те, на що готові піти українці
- Повномасштабна. Три головні глобальні міфи, які зруйнувала наша війна
- Україна встояла, а ми не раді? Рефлексії після чотирьох років війни
Коментарі — 0