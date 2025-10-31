Вбивство Чорновола. Ексспікер Мороз назвав політика, який «знав все» про цей злочин

Мороз: «Вбивство Чорновола було безглуздим. Він нікому перешкоди не чинив і фаворитом виборів не був»

Ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз прокоментував обставини загибелі В’ячеслава Чорновола у 1999 році. Колишній високопоставлений політик зазначив, що вбивство лідера Народного Руху було «абсолютно безглуздим» і не пов’язане з суперництвом з Леонідом Кучмою на президентських виборах, які проходили в тому ж році. Мороз у інтерв'ю «Главкому» також запевнив, що покійний ексглава СБУ та ексглава уряду Євген Марчук володів усією інформацією про обставини цього злочину. Однак назвати замовників Мороз все одно не може.

«Чорновіл нікому перешкоди не чинив і не був фаворитом виборів. Це було абсолютно безглузде вбивство», – підкреслив ексспікер.

Нагадаємо, в 1999 році Україні випав шанс на зміну політичного курсу, проте вбивство одного з фаворитів президентських виборів В’ячеслава Чорновола та розпад «канівської четвірки» зруйнували ці перспективи.

За словами Мороза, метод убивства – імітація автокатастрофи – застосовувався згодом і в інших випадках, зокрема при загибелі директора «Укрспецекспорту» Валерія Малєва у 2002 році. Мороз зазначив, що покійний Марчук мав усю необхідну інформацію про спецоперацію. «Не сумніваюся, що Марчук володів усією інформацією – в такій службі він працював… Цю методу вбивства – з імітуванням автокатастрофи – обкатали спочатку на Чорноволі, а потім на директорі «Укрспецекпорту» Малєві (Валерій Малєв загинув у 2002-му – «Главком»). В Україні було кілька спеціалістів-водіїв, які могли це робити. Та за подробицями я відсилаю вас до книжки Степаненка, колишнього слідчого. Він розповів у деталях, як готували вбивство, якими були його наслідки («Майже все про загибель В.М. Чорновола» – книжка Миколи Степаненка, видана у 2007 році – «Главком»)», – зазначив Мороз.

Водночас ексспікер висловив думку, що тодішній президент Леонід Кучма не був суперником Чорновола і навряд чи міг бути причетний до організації вбивства. «Не думаю. Він не вважав Чорновола суперником. Та він і не був йому суперником. Справа в тому, що так звані демократичні сили не мали абсолютно ніякої єдності. У них ані кадрів не було, ані бачення – що робити далі. Тому у Чорновола шансів не було ані у 1999-му, ані раніше. В'ячеслав Чорновіл був би прекрасним секретарем обкому Комуністичної партії з питань ідеології», – вважає Мороз.

