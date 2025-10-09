Зеленський провів розмову з лідером чеських виборів Андреєм Бабішем

Зеленський: Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України

Лідери домовилися обговорити подальшу двосторонню співпрацю під час особистої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Андреєм Бабішем, лідером партії, яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії. Глава держави привітав Бабіша з перемогою та подякував Чехії за стратегічне партнерство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України й українців у такий складний час. Працюємо над тим, щоб співпраця між нашими країнами ставала тільки більш продуктивною», – зазначив Зеленський.

Андрей Бабіш зі свого боку відзначив «хоробрість українського народу» у боротьбі проти російської агресії.

«Поінформував про нашу дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії», – розповів Зеленський.

Лідери домовилися обговорити подальшу двосторонню співпрацю під час особистої зустрічі, яка має відбутися найближчим часом.

Як відомо, за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії здобула перемогу популістська партія ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Нагадаємо, Чехія припинить пряме фінансування закупівлі зброї для України, якщо новий уряд буде сформований за участі партії ANO, яка отримала найбільшу кількість голосів на нещодавніх парламентських виборах. Про це на пресконференції заявив лідер ANO Андрей Бабіш, повідомляє «Главком» із посиланням на České noviny.

Бабіш позитивно оцінив так звану Чеську снарядну ініціативу, у рамках якої на кошти європейських країн закуповують артилерійські боєприпаси для України. Водночас він наголосив на необхідності більшої прозорості у фінансуванні таких програм, зокрема через структури НАТО, і звинуватив нинішню схему закупівель у тому, що приватні компанії нібито отримали надприбутки «на десятки мільярдів».