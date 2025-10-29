Головна Світ Політика
Румунія вирішила урізати кількість депутатів

Ірина Озтурк
Скорочення депутатів Румунії з 464 до 417 уже на фінішній прямій
фото: Inquam Photos

Нова ідея про 10-відсоткове скорочення має високі шанси на підтримку всіма коаліційними партіями, а остаточне рішення може бути ухвалене протягом найближчих тижнів

 

Керівна коаліція Румунії розпочала обговорення можливого скорочення чисельності депутатів на 10%. Це рішення може стати компромісним кроком у багаторічній дискусії щодо реформування законодавчого органу. Про це пише «Главком» із посиланням на Digi24.

Партії правлячої коаліції наразі обговорюють, які наслідки матиме зменшення кількості мандатів у Сенаті та Палаті депутатів саме на 10%. Ця ідея з'явилася замість початкової, яка передбачала радикальне скорочення кількості депутатів до 300 осіб замість нинішніх 464. Ідея про 300 депутатів була підтримана румунами на референдумі понад 15 років тому, але так і не була втілена в життя. 

За інформацією джерел Digi24, пропозиція щодо обговорення менш радикального скорочення надійшла від лідера партії етнічних угорців Румунії UDMR.

UDMR категорично не сприймала ідею про 300 мандатів, оскільки таке значне зменшення чисельності парламенту загрожувало б їй суттєвою втратою представництва у законодавчому органі. Наразі, як стверджують журналісти, нова ідея про 10-відсоткове скорочення має високі шанси на підтримку всіма коаліційними партіями, а остаточне рішення може бути ухвалене протягом найближчих тижнів. 

Ці політичні дискусії відбуваються на тлі гострої економічної проблеми: Румунія продовжує боротися зі скороченням бюджетного дефіциту, який наразі є найбільшим серед усіх країн-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, незажаючи на брак коштів, у Бухаресті відбулося урочисте освячення внутрішнього розпису Кафедрального Собору порятунку нації – найбільшого у світі православного храму. Церемонія зібрала тисячі прочан і високопоставлених гостей.Собор, будівництво якого тривало 15 років, сягає висоти понад 125 метрів і здатний вмістити близько 5 тис. осіб. Загальна площа мозаїк та ікон, що прикрашають внутрішній простір храму, становить вражаючі 17 800 кв. м.

Теги: Румунія партії парламент

