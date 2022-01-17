Як зустрічали Порошенка у «Жулянах». Виступ експрезидента (фото, відео)

На сцені виступають лідери партії «Європейська солідарність» та, зокрема, Петро Порошенко

Люди з прапорами «Євросолідарність» вигукують «Зелю геть!» та тримають у руках плакати з гаслами: «Ні диктатурі», «Україні потрібен Порох» тощо

Станом на 9:50 біля аеропорту «Київ» (Жуляни), куди прилетів колишній президент України Петро Порошенко, зібралися кілька тисяч людей.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», люди з прапорами «Євросолідарність» вигукують «Зелю геть!» та тримають у руках плакати з гаслами: «Ні диктатурі», «Україні потрібен Порох» тощо.

На сцені виступали лідери партії «Європейська солідарність» та музиканти.

Близько 9:45 Порошенко почав виступ на сцені біля аеропорту.

Як відомо, представники Державного бюро розслідувань вирішили вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стоять з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергують силовики.

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.