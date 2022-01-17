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    Як зустрічали Порошенка у «Жулянах». Виступ експрезидента (фото, відео)

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    На сцені виступають лідери партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; та, зокрема, Петро Порошенко - Як зустрічали Порошенка у «Жулянах». Виступ експрезидента (фото, відео)
    На сцені виступають лідери партії «Європейська солідарність» та, зокрема, Петро Порошенко
    фото: Олексій Гончаренко / Facebook

    Люди з прапорами «Євросолідарність» вигукують «Зелю геть!» та тримають у руках плакати з гаслами: «Ні диктатурі», «Україні потрібен Порох» тощо

    Станом на 9:50 біля аеропорту «Київ» (Жуляни), куди прилетів колишній президент України Петро Порошенко, зібралися кілька тисяч людей.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», люди з прапорами «Євросолідарність» вигукують «Зелю геть!» та тримають у руках плакати з гаслами: «Ні диктатурі», «Україні потрібен Порох» тощо.

    На сцені виступали лідери партії «Європейська солідарність» та музиканти.

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    Як зустрічали Порошенка у «Жулянах». Виступ експрезидента (фото, відео)
    Як зустрічали Порошенка у «Жулянах». Виступ експрезидента (фото, відео)
    Як зустрічали Порошенка у «Жулянах». Виступ експрезидента (фото, відео)
    Як зустрічали Порошенка у «Жулянах». Виступ експрезидента (фото, відео)
    Як зустрічали Порошенка у «Жулянах». Виступ експрезидента (фото, відео)
    фото: Олексій Гончаренко / Facebook

    Близько 9:45 Порошенко почав виступ на сцені біля аеропорту.

    Як відомо, представники Державного бюро розслідувань вирішили вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

    Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стоять з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергують силовики.

    Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко акція політика аеропорт президент
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    Як зустрічали Порошенка у «Жулянах». Виступ експрезидента (фото, відео)