Справа Порошенка: біля Печерського суду столиці вишукувалась Нацгвардія (фото, відео)

Під будинком суду вже зібралися прихильники експрезидента

Засідання призначене на 11 ранку

У Києві біля Печерського районного суду вишукувалися кордони правоохоронців та Національної гвардії України, повідомляє Telegram-каналі «Київ зараз». Саме тут має відбутися засідання у справі п’ятого президента України, лідера «Європеської солідарності» Петра Порошенка.

Відомо, що напередодні засідання у справі Петра Порошенка, якого закидають державну зраду, навколо Печерського суду з'явилися Нацгвардійці та машини правоохоронців. Також під будинком суду вже зібралися прихильники експрезидента. Засідання призначене на 11 ранку, Порошенко обиратимуть запобіжний захід.

Чисельна група підтримки Порошенка зайняла простір між Софійською та Михайлівською площами. Прихильники б‘ють в барабани, вигукують лозунги та дивляться трансляцію з аеропорту «Київ» («Жуляни») на великому екрані.

Станом на 9:50 біля аеропорту «Київ» (Жуляни), куди прилетів колишній президент України Петро Порошенко, зібралися кілька тисяч людей.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», люди з прапорами «Євросолідарність» вигукують «Зелю геть!» та тримають у руках плакати з гаслами: «Ні диктатурі», «Україні потрібен Порох» тощо.

Як відомо, представники Державного бюро розслідувань вирішили вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.



