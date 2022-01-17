Речниця ДБР пояснила, що слідчі робили з Порошенком в аеропорту

ДБР переконує, що слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні

Лідера «Євросолідарності» начебто не збиралися затримувати

Речниця Державного бюро розслідувань прокоментувала ситуацію в аеропорту «Київ» (Жуляни), де, як повідомлялося, експрезиденту Петру Порошенку намагалися вручити підозру у держзраді.

Натомість речниця ДБР запевнила на брифінгу, що слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Вона переконує, що лідера «Євросолідарності» затримувати не збиралися, він має добровільно з'явитися до суду.

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.