Запобіжний захід Порошенку, звільнення Арестовича. 17 січня за хвилину

Головною темою цього дня стало повернення Петра Порошенка до України. Запобіжний захід експрезиденту досі не оголошено

Петро Порошенко повернувся до України

Cьогодні в аеропорту «Жуляни» приземлився літак, що привіз до України з Варшави п’ятого президента України Петра Порошенка, щодо якого в Україні відкрите кримінальне провадження за «державну зраду». Після конфлікту із правоохоронцями під час проходження прикордонного контролю, ексочільник держави звернувся до своїх прихильників, що чекали на нього біля будівлі аеропорту.

Згодом Петро Порошенко разом із адвокатами поїхав до Печерського суду, де невдовзі розпочалося засідання із обрання йому запобіжного заходу. Слідчі запросили для Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Пізніше представниця ДБР розповіла, що слідчі робили з Порошенком в аеропорту. Також ДБР озвучило деталі «вугільної» справи Порошенка-Медведчука.

Станом на 21: 00 17 січня запобіжний захід Порошенку не оголошено. Додамо, що ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Збільшення кількості нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 16 січня, в Україні зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72).

Станом на ранок 17 січня за даними МОЗ «помаранчевому» рівню відповідають дві області, в одній із яких ситуація з Covid-19 погіршується. Пізніще того ж дня Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні.

Антикорупційний суд заочно заарештував ексдиректора «Укрспецекспорту»

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт» Дмитра Перегудова, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні понад $23 млн на іноземних контрактах. У ВАКС підтвердили, що рішення було ухвалено ще 11 січня.

Ще у березні 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила Перегудову про підозру. Його також оголосили в розшук і тому НАБУ розпочало процедуру заочного засудження.

Ексміністра енергетики оголосили в міжнародний розшук – ДБР

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина у 2014-2016 роках оголосили в міжнародний розшук у справі про постачання у 2014-2015 роках вугілля з ОРДЛО.

Демчишину повідомили про підозру у вказаному провадженні ще у листопаді 2021 року, тоді ж підозри вручили бізнесмену Сергію Кузярі та куму Путіна Віктору Медведчуку.

Арестович після критики Зеленського звільнився з Офісу президента

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента України Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, Арестович у програмі «Романенко. Беседы», яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу.

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто «забюрократизувалася».

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