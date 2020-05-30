Команда Зеленського і надалі буде змінюватись – Разумков



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На думку спікера, сьогодні ворожити на кавовій гущі важко

Звільнення Данилюка, Рябошапки, Богдана та Гончарука – це лише початок?

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що зміни в команді президента України Володимира Зеленського триватимуть. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Разумков прокоментував той факт, що людей, які були рік тому в авангарді команди Зеленського, уже немає поруч із президентом (ідеться про Олександра Данилюка, Руслана Рябошапку, Андрія Богдана, Олексія Гончарука – ред).

«Команда змінюється, хтось залишається, а хтось іде з різних причин. Я навіть упевнений, що вона і надалі буде змінюватися. Однак сьогодні ворожити на кавовій гущі важко», - зазначив спікер.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому під час телеефірів розмовляє російською мовою.

Як повідомлялося раніше, Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради України.

До слова, Разумков оцінив ефективність «турборежиму».

Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

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