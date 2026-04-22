Відновлення мирних переговорів: Зеленський зробив заяву

Президент: Ми дуже надіємось до повернення тристоронніх зустрічей

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі, наголосивши на готовності України до зустрічей у будь-який момент і на будь-якому майданчику, за винятком РФ та Білорусі. Про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Формат, де і коли це відбудеться, чесно кажучи, від нас не залежить. Ми готові до будь-якого формату в будь-який момент. Пріоритетні країни ми з вами знаємо – там проводилися зустрічі. Туреччина відкрита. Ми не боїмося в будь-який момент зустрічатися в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі. Ще раз це підкреслюємо. Впевнений, що тристороння зустріч повинна відновитися», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, вчора, 21 квітня, представники переговорних команд України і Америки спілкувалися між собою. «Це постійно відбувається. Ми дуже надіємось до повернення тристоронніх зустрічей, до повернення треку, який веде до закінчення війни. В нас питання немає», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним за участі очільника Туреччини Реджепа Ердогана і американського лідера Дональда Трампа.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найшвидшим варіантом припинення бойових дій є фіксація сторін на нинішній лінії фронту з подальшим переходом до дипломатичних переговорів. За словами глави держави, ключова проблема полягає в небажанні Росії припиняти війну навіть у такому форматі.

Як повідомлялось, передумови для завершення війни в Україні можуть з’явитися в другій половині 2027 року. До кінця цього року можуть відбутися найбільш жорсткі бої на лінії фронту.