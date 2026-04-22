Головна Країна Політика
search button user button menu button

Відновлення мирних переговорів: Зеленський зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент зробив заяву про переговори
фото: glavcom.ua

Президент: Ми дуже надіємось до повернення тристоронніх зустрічей

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі, наголосивши на готовності України до зустрічей у будь-який момент і на будь-якому майданчику, за винятком РФ та Білорусі. Про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Формат, де і коли це відбудеться, чесно кажучи, від нас не залежить. Ми готові до будь-якого формату в будь-який момент. Пріоритетні країни ми з вами знаємо – там проводилися зустрічі. Туреччина відкрита. Ми не боїмося в будь-який момент зустрічатися в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі. Ще раз це підкреслюємо. Впевнений, що тристороння зустріч повинна відновитися», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, вчора, 21 квітня, представники переговорних команд України і Америки спілкувалися між собою. «Це постійно відбувається. Ми дуже надіємось до повернення тристоронніх зустрічей, до повернення треку, який веде до закінчення війни. В нас питання немає», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним за участі очільника Туреччини Реджепа Ердогана і американського лідера Дональда Трампа. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найшвидшим варіантом припинення бойових дій є фіксація сторін на нинішній лінії фронту з подальшим переходом до дипломатичних переговорів. За словами глави держави, ключова проблема полягає в небажанні Росії припиняти війну навіть у такому форматі.

Як повідомлялось, передумови для завершення війни в Україні можуть з’явитися в другій половині 2027 року. До кінця цього року можуть відбутися найбільш жорсткі бої на лінії фронту. 

Теги: війна Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua