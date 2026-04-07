Cобака «плаче» посеред руїн свого будинку: зворушливе відео

ДСНС показала кадри наслідків обстрілу на Житомирщині

Пресслужба ДСНС показала кадри знищеного кварталу на Житомирщині. На одному з відео посеред зруйнованих будинків стоїть пес та виє. Ці кадри розчулили українців у мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

Рятувальники ДСНС стали свідками того, як пес залишився один після чергового обстрілу Житомирщини Росією. На відео, яке зняли рятувальники ДСНС, можна побачити собаку, який виє посеред понівеченого будинку.

«Руїни… Знищений житловий квартал на Житомирщині… Посеред зруйнованих будинків стоїть пес. І плаче. Так що серце розривається на частини. За одну мить він втратив усе: дім, тепло, господарів. Це відео неможливо дивитися без сліз», – розповіли у ДСНС.

Також рятувальники витягли з-під завалів кролика. «Тварину вдалося врятувати. На цих світлинах – біль, який неможливо висловити словами. І водночас – надзвичайна чуйність тих, хто не здається. Рятувальники, чиї руки щодня дістають життя з-під уламків, знаходять у собі сили не лише працювати, а і співчувати», – йдеться в повідомленні.

фото: ДСНС

У коментарях під дописом українці розчулилися через кадри з тваринами, які пережили російський обстріл та залишилися самі. Особливо увагу користувачів привернув собака, який «плаче» посеред руїн:

«Це неможливо чути...такий біль. Прихистіть песика, будь ласка і кролика».

«Прихистить песика, він так страждає».

ДСНС розчулила українців кадрами із собакою фото: скриншот/Facebook

«Допоможіть. Люди прихиститіть цю собачку, хто ближче.

«Серце розривається від плачу собачки, люди добрі візьміть цю собаку».

«Боже, ті очі собачки. Серце зупиняється. Як людина».

«Хочу вірити, що власники собак їх не покинуть. Боженько серце рветься від болю. Якби близько, то прихистила б собачку. Без сліз неможливо дивитися».

Нагадаємо, на Чернігівщині надзвичайники врятували кота, який опинився під завалами після російського удару по Корюківському району. «Маленького пухнастика виявили під час розбору зруйнованих конструкцій», – йдеться у повідомленні. Унаслідок влучання БпЛА виникла пожежа житлового будинку та двох господарчих споруд.