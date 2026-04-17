Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині – МЗС

За словами Сибіги, Україна зацікавлена у проведенні зустрічі на рівні лідерів

Глава Міністерства закордонних справ наголосив, що Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним за участі очільника Туреччини Реджепа Ердогана і американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу в межах Анталійського дипломатичного форуму для ADF Talks.

За словами глави МЗС, Україна зацікавлена у проведенні зустрічі на рівні лідерів у Туреччині. «Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа. Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам. Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях», – каже він.

Сибіга додав, що переговорні групи України та США в постійному контакті. «Ми очікуємо візиту американської переговорної групи в Україну для обговорення як рухатися вперед», – додав міністр.

При цьому, за словами міністра, Україна вітає зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру. «Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного. Україна справді має карти», – наголосив дипломат.

Водночас глава МЗС наголосив, що партнерам потрібно збільшувати тиск на Росію. «Це єдиний шлях пришвидшити мирні зусилля. Ми готові до припинення вогню. Путін має усвідомити що ніколи не досягне цілей на полі бою», – підсумував він.

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

Раніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають «лише у кількох кілометрах».

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.