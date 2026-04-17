Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині – МЗС

glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Сибіги, Україна зацікавлена у проведенні зустрічі на рівні лідерів
Глава Міністерства закордонних справ наголосив, що Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним за участі очільника Туреччини Реджепа Ердогана і американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу в межах Анталійського дипломатичного форуму для ADF Talks.

За словами глави МЗС, Україна зацікавлена у проведенні зустрічі на рівні лідерів у Туреччині. «Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа. Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам. Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях», – каже він.

Сибіга додав, що переговорні групи України та США в постійному контакті. «Ми очікуємо візиту американської переговорної групи в Україну для обговорення як рухатися вперед», – додав міністр.

При цьому, за словами міністра, Україна вітає зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру. «Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного. Україна справді має карти», – наголосив дипломат.

Водночас глава МЗС наголосив, що партнерам потрібно збільшувати тиск на Росію. «Це єдиний шлях пришвидшити мирні зусилля. Ми готові до припинення вогню. Путін має усвідомити що ніколи не досягне цілей на полі бою», – підсумував він.

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

Раніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають «лише у кількох кілометрах».

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.

Читайте також:

Читайте також

Нарва як тест для НАТО – чи повторить Захід помилки України
Нарва як тест для НАТО – чи повторить Захід помилки України
25 березня, 09:59
Вірменія поступово виходить із реальної участі в ОДКБ
Вірменія виходить із орбіти Росії?
4 квiтня, 22:22
Заяви Кремля про «два місяці» є неприйнятними за змістом, але зрозумілими за формою
Вікно переговорів закривається за кілька місяців: чому Кремль поспішає
4 квiтня, 23:33
Щоб добитися кардинальної зміни ситуації на полі бою, ЗСУ потрібна не просто технологічна революція, а повна зміна філософії ведення війни
Як змусити Росію до миру: Жорін розповів, що може змінити тон розмов на переговорах
22 березня, 17:38
Ідея «потрусити бізнес у важкий для країни час» належить голові «Роснефти» Ігорю Сєчину
Путін запропонував великому бізнесу скинутися на війну – The Bell
26 березня, 21:28
Путін повторив наративи про «захист мови» у війні проти України
Путін озвучив нові виправдання війни проти України
27 березня, 20:09
По Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу
Зеленський підбив підсумки російських атак за тиждень: що відомо
29 березня, 11:15
Президент наголосив, що для далекобійних ударів Україна застосовує винятково свою зброю
Зеленський озвучив умову припинення ударів по російських НПЗ
9 квiтня, 16:37
77-річна Вінер очолювала національну збірну Росії з художньої гімнастики з 2001 до 2025 року
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
15 квiтня, 12:09

Політика

«Гарантуватиме захист на десятиліття». Зеленський окреслив стратегічне завдання України
«Гарантуватиме захист на десятиліття». Зеленський окреслив стратегічне завдання України
Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині – МЗС
Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині – МЗС
Конкурсна комісія не рекомендувала Дубовика на посаду голови АРМА
Конкурсна комісія не рекомендувала Дубовика на посаду голови АРМА
ППО, ракети та протибалістичні рішення. Україна розширює співпрацю з Diehl Defence
ППО, ракети та протибалістичні рішення. Україна розширює співпрацю з Diehl Defence
Зеленський зустрівся з нідерландським монархом
Зеленський зустрівся з нідерландським монархом
Україна та Нідерланди підписали документ про оборонну співпрацю
Україна та Нідерланди підписали документ про оборонну співпрацю

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
