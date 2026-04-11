Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут – FT

Тристоронні переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану. Американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс

Іранська сторона вимагає одноосібного контролю над Ормузькою протокою

Переговори між США та Іраном про контроль над стратегічно важливою Ормузькою протокою, що тривають у Пакистані, опинилися у патовій ситуації. Як інформує «Главком», про це повідомляє Financial Times.

Як йдеться у матеріалі, обговорення питання про відкриття протоки залишається головним каменем спотикання для обох сторін. Двоє осіб, обізнаних із ходом переговорів, зазначають, що наразі сторони не можуть дійти згоди.

Зокрема, за наявними даними, Тегеран займає непохитну позицію щодо суверенітету над водним шляхом. Як стало відомо з поінформованих джерел, іранська сторона вимагає одноосібного контролю над протокою та наполягає на своєму праві брати мито з кожного судна, що проходить через ці води.

За словами інсайдерів, іранські представники категорично відмовляються від будь-яких варіантів «спільного контролю». Це попри те, що нещодавно відбулася зустріч на найвищому рівні між віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іранським лідером у воєнний час Мохаммадом Багером Галібафом.

Наразі відомо, що перемовники проводять робочу вечерю, після якої заплановані технічні обговорення.

Як повідомляє видання Tasnim, зустрічі можуть бути продовжені ще на один день для опрацювання деталей, проте остаточне рішення щодо успіху чи провалу місії ще не прийнято. Експерти з обох країн продовжують вивчати низку технічних питань, намагаючись знайти вихід із «глухого кута», в якому опинилася світова логістика.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили починають процес «очищення» Ормузької протоки.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана.

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи.