Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут – FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут – FT
Тристоронні переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану. Американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс
Іранська сторона вимагає одноосібного контролю над Ормузькою протокою

Переговори між США та Іраном про контроль над стратегічно важливою Ормузькою протокою, що тривають у Пакистані, опинилися у патовій ситуації. Як інформує «Главком», про це повідомляє Financial Times.

Як йдеться у матеріалі, обговорення питання про відкриття протоки залишається головним каменем спотикання для обох сторін. Двоє осіб, обізнаних із ходом переговорів, зазначають, що наразі сторони не можуть дійти згоди.

Зокрема, за наявними даними, Тегеран займає непохитну позицію щодо суверенітету над водним шляхом. Як стало відомо з поінформованих джерел, іранська сторона вимагає одноосібного контролю над протокою та наполягає на своєму праві брати мито з кожного судна, що проходить через ці води.

За словами інсайдерів, іранські представники категорично відмовляються від будь-яких варіантів «спільного контролю». Це попри те, що нещодавно відбулася зустріч на найвищому рівні між віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іранським лідером у воєнний час Мохаммадом Багером Галібафом.

Наразі відомо, що перемовники проводять робочу вечерю, після якої заплановані технічні обговорення.

Як повідомляє видання Tasnim, зустрічі можуть бути продовжені ще на один день для опрацювання деталей, проте остаточне рішення щодо успіху чи провалу місії ще не прийнято. Експерти з обох країн продовжують вивчати низку технічних питань, намагаючись знайти вихід із «глухого кута», в якому опинилася світова логістика.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили починають процес «очищення» Ормузької протоки.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана. 

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи. 

Читайте також

Президент США наголосив, що американська сторона вже «досягла і перевиконала всі військові цілі»
Трамп погодився на перемир'я з Іраном
8 квiтня, 01:45
Іран створив ідеальний шторм на ринку нафти
Іран створив ідеальний шторм на ринку нафти
5 квiтня, 21:21
Коли немає перемог – з’являються ультиматуми
Стара платівка Кремля: чому «два місяці» – це не про Україну
1 квiтня, 13:44
Трамп відхилив план Нетаньяху щодо підбурювання протестів в Ірані
Трамп відхилив план Нетаньяху щодо підбурювання протестів в Ірані
26 березня, 02:26
Білий дім озвучив попередження Ірану
Білий дім озвучив попередження Ірану
25 березня, 23:29
Алі Ларіджані був досвідченим політиком
Іран підтвердив загибель глави Радбезу Алі Ларіджані
18 березня, 02:57
Зеленський розповів про наслідки для України від затяжної війни на Близькому Сході
Не лише ціни на бензин. Зеленський перелічив наслідки війни на Близькому Сході для України
15 березня, 10:53
Інвестори готуються до нових потрясінь на ринку
Ціни на нафту зупинятись не збираються: аналітики дали невтішний прогноз
13 березня, 11:49
США витратили понад $11 млрд за перші дні війни з Іраном
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
12 березня, 02:39

Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут – FT
Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут – FT
Кремль заговорив про закінчення війни та гарантії безпеки для Росії
Кремль заговорив про закінчення війни та гарантії безпеки для Росії
США почали розмінування Ормузької протоки. Трамп зробив термінову заяву
США почали розмінування Ормузької протоки. Трамп зробив термінову заяву
Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі
Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі
В будинок керівника OpenAI невідомий кинув коктейль Молотова
В будинок керівника OpenAI невідомий кинув коктейль Молотова
Місячна місія: екіпаж місії «Артеміда II» успішно повернувся на Землю
Місячна місія: екіпаж місії «Артеміда II» успішно повернувся на Землю

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
