Трамп заявив, що зможе легко відкрити Ормузьку протоку та взяти нафту

Трамп обіцяє, що невдовзі Ормузьку протоку буде розблоковано

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібно «ще трохи часу», аби повністю розблокувати стратегічно важливу Ормузьку протоку. За його словами, після цього США зможуть не лише відновити судноплавство, а й буквально «взяти нафту» в регіоні. Про це він написав у п’ятницю, 3 квітня, у своїй соцмережі, інформує «Главком».

Трамп наголосив, що розв'язання кризи в протоці вже близько, і це матиме колосальні економічні наслідки. «Ще трішки – і ми зможемо легко відкрити Ормузьку протоку, взяти нафту й розбагатіти», – написав Трамп.

На думку Трампа, відновлення контролю над цією артерією «стало б нафтовим фонтаном для всього світу», що дозволило б різко знизити ціни на пальне та стабілізувати глобальну економіку.

Заява про «взяття нафти» прозвучала на тлі його жорстких вимог до європейських союзників. Трамп продовжує тиснути на країни НАТО, вимагаючи від них активнішої участі у військовій операції проти Ірану.

«Главком» писав, Дональд Трамп закликав європейських союзників самостійно взяти під контроль Ормузьку протоку, заявивши, що забезпечення безпеки цього стратегічного шляху більше не є обов'язком США.

Президент США запропонував Європі «набратися сміливості» та застосувати силу для захисту нафтових поставок, від яких вона залежить, пообіцявши лише обмежену допомогу. Така позиція фактично формує нову доктрину Вашингтона: США ініціювали військовий конфлікт без консультацій із партнерами по НАТО, але відповідальність за стабілізацію регіону та енергетичну безпеку тепер покладають на союзників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. «Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів.