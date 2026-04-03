Трамп заявив, що зможе легко відкрити Ормузьку протоку та взяти нафту

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Трамп заявив, що зможе легко відкрити Ормузьку протоку та взяти нафту
Дональд Трамп зробив заяву про ситуацію в Перській затоці
фото: Reuters

Трамп обіцяє, що невдовзі Ормузьку протоку буде розблоковано

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібно «ще трохи часу», аби повністю розблокувати стратегічно важливу Ормузьку протоку. За його словами, після цього США зможуть не лише відновити судноплавство, а й буквально «взяти нафту» в регіоні. Про це він написав у п’ятницю, 3 квітня, у своїй соцмережі, інформує «Главком».

Трамп наголосив, що розв'язання кризи в протоці вже близько, і це матиме колосальні економічні наслідки. «Ще трішки – і ми зможемо легко відкрити Ормузьку протоку, взяти нафту й розбагатіти», – написав Трамп.

На думку Трампа, відновлення контролю над цією артерією «стало б нафтовим фонтаном для всього світу», що дозволило б різко знизити ціни на пальне та стабілізувати глобальну економіку.

Заява про «взяття нафти» прозвучала на тлі його жорстких вимог до європейських союзників. Трамп продовжує тиснути на країни НАТО, вимагаючи від них активнішої участі у військовій операції проти Ірану. 

«Главком» писав, Дональд Трамп закликав європейських союзників самостійно взяти під контроль Ормузьку протоку, заявивши, що забезпечення безпеки цього стратегічного шляху більше не є обов'язком США. 

Президент США запропонував Європі «набратися сміливості» та застосувати силу для захисту нафтових поставок, від яких вона залежить, пообіцявши лише обмежену допомогу. Така позиція фактично формує нову доктрину Вашингтона: США ініціювали військовий конфлікт без консультацій із партнерами по НАТО, але відповідальність за стабілізацію регіону та енергетичну безпеку тепер покладають на союзників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. «Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів. 

Читайте також

Рубіо закликав союзників долучитися до розблокування Ормузької протоки
Рубіо закликав союзників долучитися до розблокування Ормузької протоки
27 березня, 00:56
Останній шанс Путіна укласти мир
Останній шанс Путіна укласти мир
25 березня, 16:12
Протести в Ірані, які проходили у січні 2026 року. Саме тоді почали відключати інтернет, таку практику використовують досі
В Ірані поглиблюється відключення інтернету
15 березня, 23:39
Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей на окупованих територіях
Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей на окупованих територіях
15 березня, 13:22
Клуби диму здіймаються після бомбардування Ізраїлем південних передмість Бейрута
Війна на Близькому Сході. Радбез ООН прийняв резолюцію, яка засуджує атаки Ірану
12 березня, 09:36
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
11 березня, 21:59
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про можливий перелом у війні в Україні
Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні
10 березня, 20:01
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
10 березня, 18:38
Володимир Зеленський заявив, що пошкоджений нафтопровід «Дружба» може відновити роботу протягом півтора місяця
«Дати нафту Орбану, бо він, бідненький». Зеленський розказав, що від нього вимагає Європа
5 березня, 18:00

Політика

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
