Війна на Близькому Сході. Посол Корнійчук пояснив, чого Ізраїль очікує від України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Війна на Близькому Сході. Посол Корнійчук пояснив, чого Ізраїль очікує від України
Дипломат наголошує, що Україні потрібно дотримуватися обережної позиції в питанні Ізраїлю та Палестини
фото: Flash90

Євген Корнійчук: «Ізраїль не чекає від нас якихось кроків щодо Палестини, його цікавить, аби ми визнали Єрусалим як єдину неподільну столицю»

Ізраїль хоче, аби Україна визнала Єрусалим як єдину неподільну столицю. Ізраїльтяни постійно закликають українську владу відкрити хоча б відділення посольства в Єрусалимі. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, Ізраїль не чекає від України кроків щодо Палестини. Країна також цінує те, що Україна – це одна з небагатьох європейських країн, де не було жодної пропалестинської демонстрації після жовтня 2023-го.

«Нам варто продовжувати дотримуватися обережної позиції з багатьох причин. Треба пам’ятати, що рівень співпраці США та Ізраїлю – дуже високий. Наші лобісти у Вашингтоні в багатьох питаннях співпрацюють із проізраїльськими лобістськими організаціями – в першу чергу AIPAC. І ми, як і Ізраїль, залежимо від американської адміністрації», – каже він.

Корнійчук наголосив, що українське посольство цікавлять прагматичні підходи, щоб максимально забезпечити підтримку України – як від Ізраїлю, так і від Палестинської автономії «Повністю це не вдається, але ми робимо все для цього», – додав дипломат.

Посол наголошує, що наразі Україна має значно вищу співпрацю з Ізраїлем в оборонній сфері, ніж до початку широкомасштабної війни. Що стосується Палестини, дипвідомство має спеціального радника, який працює з автономією та вживає всіх заходів для посилення співпраці.

«Там є величезна українська громада, бо історично палестинці навчалися в Україні, – це лікарі, інженери, які закінчували наші виші, привозили дружин з України. Є поле для маневру, але очевидно, що Палестинська автономія під Аббасом більш прихильна до Росії, ніж до України. Хотілося б цей факт спростувати, але немає чим», – пояснив Корнійчук.

Нагадаємо, Євген Корнійчук стверджує, що Україні, попри її історичне визнання незалежності Палестини, не варто ставати на чийсь бік у близькосхідному конфлікті, оскільки Палестинська адміністрація підтримала Росію після повномасштабного вторгнення.

До слова, Україна потребує від Ізраїлю більш плідну співпрацю у військово-технічному співробітництві. Водночас Київ має досвід, яким не може поділитися з Єрусалимом жодна країна у світі.

