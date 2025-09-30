«Умань – не гумова». Посол України в Ізраїлі пропонує наступного року обмежити в’їзд паломників

Євген Корнійчук: «Можна встановити розумне обмеження на кількість паломників, як це робить Саудівська Аравія для хаджу»

Українська влада має запровадити розумне обмеження на кількість прочан-хасидів, які щороку прибувають до Умані на святкування Рош га-Шана. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вважає, що це необхідно вирішити через питання безпеки та обмеженість інфраструктури міста. Про це Євген Корнійчук розповів в інтерв’ю «Главкому».

Корнійчук зазначив, що постійне зростання кількості паломників створює виклики, які потрібно вирішувати вже зараз, зокрема, це стосується питання захисту цивільного населення.

«У будь-якому разі треба щось вирішувати зі зростанням кількості паломників. Чи будувати додаткові бомбосховища, чи отримати їх від ізраїльської сторони… Скільки взагалі може бути паломників, тому що місто – не «гумове». Ці питання ми маємо обрахувати з мерією, Службою безпеки і відповідними правоохоронними органами», – заявив посол.

Він запропонував використати досвід інших країн: «Наприклад, можна встановити розумне обмеження на кількість паломників, як це робить Саудівська Аравія для хаджу – щороку не більше і не менше. Це пов’язано з питаннями безпеки, забезпеченням житлом, транспортом. Комунальні служби в Умані мають порахувати цю оптимальну кількість разом з причетними держорганами. І якщо кількість буде перевищувати заданий поріг – просто відмовляти багатьом у в’їзді».

Євген Корнійчук також прокоментував випадки, коли цього року прикордонники відмовляли у в'їзді громадянам Ізраїлю, зокрема відомим рабинам.

Він наголосив, що Прикордонна служба України відмовила великій кількості громадян, які раніше порушували законодавство та перебувають у «чорному списку».

«Цього року, до речі, відмовили великій кількості громадян, які раніше порушували законодавство і є в «чорному списку» нашої Прикордонної служби. Це питання ізраїльська сторона також намагалася вирішити, але, мені здається, безпідставно. Регулярно комусь із громадян України забороняють в'їзд в Ізраїль, і ми в це питання не ліземо, якщо це законне рішення ізраїльської сторони. І якщо є навіть відомі рабини, які раніше намагалися перетнути український кордон незаконно, через що їм була поставлена заборона на в’їзд (діє від трьох до десяти років), ми з цим нічого зробити не можемо», – зазначив Корнійчук.

Нагадаємо, днями на українському кордоні утворилися черги: з країни після святкування єврейського Нового року – Рош га-шана виїжджали паломники-хасиди. Вони традиційно восени відвідують могилу раббі Нахмана в Умані. Щорічний приїзд десятків тисяч гостей з Ізраїлю так само традиційно перетворюється на головний біль української влади. У період великої війни він лише посилився. Ймовірність потрапити під атаку російських дронів та ракет у відносно безпечній Умані не надто лякає хасидів, яких цього разу прибула рекордна кількість з 2022 року – близько 40 тисяч. Але це не знімає з української сторони обов’язку забезпечувати безпеку галасливих туристів. З цього приводу ведеться регулярний діалог з ізраїльською владою, але її допомога є недостатньою.