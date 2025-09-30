Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Умань – не гумова». Посол України в Ізраїлі пропонує наступного року обмежити в’їзд паломників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Умань – не гумова». Посол України в Ізраїлі пропонує наступного року обмежити в’їзд паломників
Євген Корнійчук: можна встановити розумне обмеження на кількість паломників, як це робить Саудівська Аравія для хаджу
колаж: glavcom.ua

Євген Корнійчук: «Можна встановити розумне обмеження на кількість паломників, як це робить Саудівська Аравія для хаджу»

Українська влада має запровадити розумне обмеження на кількість прочан-хасидів, які щороку прибувають до Умані на святкування Рош га-Шана. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вважає, що це необхідно вирішити через питання безпеки та обмеженість інфраструктури міста. Про це Євген Корнійчук розповів в інтерв’ю «Главкому».

Корнійчук зазначив, що постійне зростання кількості паломників створює виклики, які потрібно вирішувати вже зараз, зокрема, це стосується питання захисту цивільного населення.

«У будь-якому разі треба щось вирішувати зі зростанням кількості паломників. Чи будувати додаткові бомбосховища, чи отримати їх від ізраїльської сторони… Скільки взагалі може бути паломників, тому що місто – не «гумове». Ці питання ми маємо обрахувати з мерією, Службою безпеки і відповідними правоохоронними органами», – заявив посол.

Він запропонував використати досвід інших країн: «Наприклад, можна встановити розумне обмеження на кількість паломників, як це робить Саудівська Аравія для хаджу – щороку не більше і не менше. Це пов’язано з питаннями безпеки, забезпеченням житлом, транспортом. Комунальні служби в Умані мають порахувати цю оптимальну кількість разом з причетними держорганами. І якщо кількість буде перевищувати заданий поріг – просто відмовляти багатьом у в’їзді».

Євген Корнійчук також прокоментував випадки, коли цього року прикордонники відмовляли у в'їзді громадянам Ізраїлю, зокрема відомим рабинам.

Він наголосив, що Прикордонна служба України відмовила великій кількості громадян, які раніше порушували законодавство та перебувають у «чорному списку».

«Цього року, до речі, відмовили великій кількості громадян, які раніше порушували законодавство і є в «чорному списку» нашої Прикордонної служби. Це питання ізраїльська сторона також намагалася вирішити, але, мені здається, безпідставно. Регулярно комусь із громадян України забороняють в'їзд в Ізраїль, і ми в це питання не ліземо, якщо це законне рішення ізраїльської сторони. І якщо є навіть відомі рабини, які раніше намагалися перетнути український кордон незаконно, через що їм була поставлена заборона на в’їзд (діє від трьох до десяти років), ми з цим нічого зробити не можемо», – зазначив Корнійчук.

Нагадаємо, днями на українському кордоні утворилися черги: з країни після святкування єврейського Нового року – Рош га-шана виїжджали паломники-хасиди. Вони традиційно восени відвідують могилу раббі Нахмана в Умані. Щорічний приїзд десятків тисяч гостей з Ізраїлю так само традиційно перетворюється на головний біль української влади. У період великої війни він лише посилився. Ймовірність потрапити під атаку російських дронів та ракет у відносно безпечній Умані не надто лякає хасидів, яких цього разу прибула рекордна кількість з 2022 року – близько 40 тисяч. Але це не знімає з української сторони обов’язку забезпечувати безпеку галасливих туристів. З цього приводу ведеться регулярний діалог з ізраїльською владою, але її допомога є недостатньою.

Читайте також:

Теги: Ізраїль хасиди Умань Рош Га-Шана Євген Корнійчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рош га-Шана – це не тільки день створення світу, а й день суду
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
22 вересня, 07:40
Ізраїль, ймовірно, ліквідував високопоставленого терориста ХАМАС
Ізраїль, ймовірно, ліквідував високопоставленого терориста ХАМАС
31 серпня, 01:29
Двоє нападників приїхали на автомобілі до перехрестя Рамот та відкрили вогонь у напрямку зупинки автобусів
В Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці: численні жертви
8 вересня, 13:09
Ізраїль незадоволений рішенням Франції про визнання Палестинської держави
Ізраїль закриє французьке консульство у відповідь на визнання Палестини
5 вересня, 19:36
Цьогоріч Рош га-Шана триватиме з 22 по 24 вересня
Хасиди в Умані: на святкування Рош га-Шана вже прибули тисячі паломників
16 вересня, 08:40
Трамп звернувся до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю військової техніки
Адміністрація Трампа планує продати Ізраїлю зброю на $6,4 млрд – Reuters
20 вересня, 05:35
Михайло Мішустін посів 18 місце в рейтингу
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв
22 вересня, 06:41
Нетаньягу та Трамп провели спільну пресконференцію
Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
Трамп та Нетаньягу провели спільну пресконференцію
Нетаньягу підтримав план США щодо Гази
Вчора, 22:30

Політика

«Умань – не гумова». Посол України в Ізраїлі пропонує наступного року обмежити в’їзд паломників
«Умань – не гумова». Посол України в Ізраїлі пропонує наступного року обмежити в’їзд паломників
Ексгенпрокурор Луценко поскаржився, що його ніде не беруть на роботу
Ексгенпрокурор Луценко поскаржився, що його ніде не беруть на роботу
«Додаткові гості не бажані». Посол України в Ізраїлі підбив підсумки паломництва хасидів до Умані
«Додаткові гості не бажані». Посол України в Ізраїлі підбив підсумки паломництва хасидів до Умані
Глава МЗС відповів Орбану на слова про суверенність України
Глава МЗС відповів Орбану на слова про суверенність України
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
Зеленський провів технологічну Ставку про далекобійні можливості України
Зеленський провів технологічну Ставку про далекобійні можливості України

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua