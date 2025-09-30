Головна Країна Політика
Український посол пояснив, чим Україна та Ізраїль можуть допомогти одна одному під час війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Український посол пояснив, чим Україна та Ізраїль можуть допомогти одна одному під час війни
Дипломат стверджує, що попри всі перешкоди співпраця між Україною та Ізраїлем посилюється
фото: Facebook/Посольство України в Ізраїлі

Євген Корнійчук: «Навіть якби сталося диво та Ізраїль віддав нам усе, що має, це не змінило б для нас ситуацію на фронті»

Україна потребує від Ізраїлю більш плідну співпрацю у військово-технічному співробітництві. Водночас Київ має досвід, яким не може поділитися з Єрусалимом жодна країна у світі. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, Ізраїль історично був занурений сам у себе всі ці 75 років свого існування. «Його менше цікавили міжнародні стосунки, якщо це не стосувалося конкретних інтересів певних категорій осіб чи держави Ізраїль в цілому. В івриті є слово «солідарність», але воно наповнюється зовсім іншим змістом. Коли почалася війна 7 жовтня 2023 року, наші традиційні економічні стосунки чи військово-технічна співпраця відійшли на другий план. Вирішувати наші поточні питання стало ще складніше», – каже він.

Корнійчук зазначив, що Ізраїль виробляє близько 45% зброї для власного вжитку, частину імпортує з США та кількох європейських країн. «Проте коли у нас кажуть, що Ізраїль недостатньо нам допомагає, я нагадую: по-перше, ця країна також у стані війни, по-друге, вона розміром із Київську область. При цьому частина, що придатна для проживання, ще менша», – наголошує політик.

Посол стверджує, що навіть якби Ізраїль віддав Україні усе, що має, це б не змінило ситуацію на фронті, оскільки масштаби фронту значно різняться з діями Ізраїлю в Газі. «Для прикладу: військові дії в Газі відбуваються на території, яку можна порівняти з містом Харків за населенням і розміром», – пояснює він.

Попри всі перешкоди, каже Корнійчук, співпраця між країнами посилюється. Україна може бути цікава Ізраїлю технологіями, пов’язаними з антидроновим виробництвом, питаннями логістики, оскільки країни постійно перебуває у стані війни.

«Серед прикладів, які можна озвучити: Ізраїль не передавав Україні засоби ППО напряму, але минулого року передав США застарілі комплекси Patriot і близько 100 ракет до них, які потім опинилися в Україні. Один комплекс Patriot, що раніше був на бойовому чергуванні в Ізраїлі, американці відремонтували і також передали Україні», – розповів дипломат.

За словами посла, дипломатична робота під час війни зводиться до того, що Україні потрібно найбільше – зброя і будь-яка можлива співпраця в питанні зброї. «Знайти можливості взаємовигідної співпраці завжди можна, зокрема коли за щось платить третя сторона. Є такий одеський жарт, який підходить для Ізраїлю: «Мені для тебе нічого не шкода, доки ти мене ні про що не просиш». Але цю ситуацію, слава Богу, вдається змінювати на краще. Позицію уряду Ізраїлю не назвеш дуже проукраїнською, але ізраїльське громадянське суспільство підтримує Україну в абсолютній більшості», – додає Корнійчук.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. 

До слова, Білий дім опублікував план завершення війни в Газі. Він складається з 20 пунктів. Згодом Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.

