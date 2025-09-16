Головна Світ Політика
ЦАХАЛ підтвердив початок наземної операції в Газі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЦАХАЛ підтвердив початок наземної операції в Газі
За оцінками Ізраїлю, в Газі перебуває до 3 тис. боєздатних членів ісламістського угруповання
фото: AP

Армія оборони Ізраїлю планує оточити сектор Гази

Армія оборони Ізраїлю підтвердила початок наземної операції у Газі. Її ключовою метою є знищення ХАМАСу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

За словами речника армії, на виконання наказу політичного керівництва ізраїльські війська «розширили наземну операцію в оплоті ХАМАСу – місті Газа». Він назвав це «поступовим маневром» за участю повітряних і наземних сил, спрямованим на знищення бойовиків ХАМАСу, що ховаються в розгалуженій мережі тунелів під містом.

Армія оборони Ізраїлю планує оточити сектор Гази і найближчими днями розширити наземну операцію, рухаючись у глиб території. До виконання операцій долучилися високопосадовці, включаючи начальника штабу та командувача Південного командування. Зі свого боку, ізраїльська армія оголосила про масштабну мобілізацію - за кілька днів до війська приєднаються 130 тис. новобранців.

За оцінками Ізраїлю, в Газі перебуває до 3 тис. боєздатних членів ісламістського угруповання. Ізраїльські військові запевнили, що зроблять усе можливе для забезпечення безпеки заручників, які утримуються в секторі Гази, та цивільного населення. За інформацією ЦАХАЛу, близько 40% цивільного населення, або понад 350 тис. осіб, вже залишили місто.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Газа, спрямовану на окупацію міста. Операція стартувала через кілька годин після зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з ізраїльським керівництвом.

До слова, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

Теги: Ізраїль ХАМАС сектор Гази

