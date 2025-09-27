Трамп анонсував ефективні переговори щодо постійного миру в Секторі Гази

Трамп: Існує більше доброї волі й ентузіазму для досягнення угоди, після стількох десятиліть, ніж я коли-небудь бачив раніше

Дональд Трамп повідомив, що інтенсивні переговори з близькосхідною спільнотою щодо Гази тривають вже чотири дні й будуть продовжуватися стільки, скільки потрібно

Президент США Дональд Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази. Про це глава Білого дому повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп заявив, що «радий повідомити про дуже натхненні та продуктивні обговорення з близькосхідною спільнотою щодо Гази». За його словами, інтенсивні переговори тривають вже чотири дні й будуть продовжуватися стільки, скільки потрібно для досягнення успішної угоди.

Американський лідер підкреслив, що до обговорень залучені усі країни регіону. Він також зазначив, що ХАМАС «добре обізнаний» із цими переговорами, а Ізраїль поінформований на всіх рівнях, включаючи прем’єр-міністра Нетаньягу.

Президент Трамп висловив безпрецедентний оптимізм щодо шансів на успіх: «Існує більше доброї волі й ентузіазму для досягнення угоди, після стількох десятиліть, ніж я коли-небудь бачив раніше».

Глава держави наголосив на спільній меті: «Усі прагнуть залишити цей період смерті й темряви позаду. Ми повинні повернути заручників і досягти постійного і довготривалого миру!»

Як повідомлялося, президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що угруповання ХАМАС не буде відіграватиме «жодної ролі» в майбутньому управлінні Палестиною.

Варто зазначити, що США не надали Аббасу візу для особистої присутності у штаб-квартирі ООН, тому він був змушений виступити через відеозвернення. «ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні. ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії», – наголосив він.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада, Австралія та інші країни офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом.