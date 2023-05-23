Американський дипломат: Україна має 98% озброєнь та боєприпасів, необхідних для контрнаступу

Тейлор: «Зараз не на часі думати замороження конфлікту. Зараз час для гарячого вогню та перемоги»

Україна може виграти цю війну, адже українська армія є настільки сильною, як ніколи раніше. Російська армія навпаки зараз є настільки слабкою, як ніколи раніше. Таку думку висловив американський дипломат, віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор.

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Втім, він застерігає, що армія Росії може стати сильнішою. «У цьому можна не сумніватися, бо в російську армію можна набрати більше людей, які стануть солдатами. Україна має 98% озброєнь та боєприпасів, які необхідні для планування цього контрнаступу», – зазначає Вільям Тейлор.

Що стосується українського контрнаступу, то американський дипломат вважає, що він має бути повною несподіванкою для росіян, тож інформація про це повинна бути у обмеженого кола осіб.

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«Це визначати саме український військовим і цивільним лідерам. Невелика кількість людей має знати про це. З іншого боку США і решта країн НАТО можуть надати ще більше зброї Україні. І тому зараз час думати про контрнаступ, повернення власних територій, вигнання Росії з України», – коментує він.

Дипломат додав, що не знає яким буде результат контрнаступу ЗСУ. «Я не знаю, що буде з контрнаступом. Можливо це буде великий успіх, можливо, він буде частково успішним. Але ось що ми чули під наших співрозмовників: Україна не перестане воювати. Україна не перестане воювати за свою незалежність», – підсумував він.

Нагадаємо, події в Бєлгородській області Росії можуть бути продовженням формувальних операцій України перед очікуваним контрнаступом. Про це заявив генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг в Twitter. Гертлінг вважає, що в найближчому майбутньому можна буде спостерігати низку обманних маневрів. Крім того, можна очікувати демонстрацію сили, покликану заплутати противника, не вступаючи з ним в контакт.