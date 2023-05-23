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Американський дипломат: Україна має 98% озброєнь та боєприпасів, необхідних для контрнаступу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Американський дипломат: Україна має 98% озброєнь та боєприпасів, необхідних для контрнаступу
Американський дипломат про успіх українського контрнаступу
фото з відкритих джерел

Тейлор: «Зараз не на часі думати замороження конфлікту. Зараз час для гарячого вогню та перемоги»

Україна може виграти цю війну, адже українська армія є настільки сильною, як ніколи раніше. Російська армія навпаки зараз є настільки слабкою, як ніколи раніше. Таку думку висловив американський дипломат, віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор.

Втім, він застерігає, що армія Росії може стати сильнішою.  «У цьому можна не сумніватися, бо в російську армію можна набрати більше людей, які стануть солдатами. Україна має 98% озброєнь та боєприпасів, які необхідні для планування цього контрнаступу», – зазначає Вільям Тейлор.

Що стосується українського контрнаступу, то американський дипломат вважає, що він має бути повною несподіванкою для росіян, тож інформація про це повинна бути у обмеженого кола осіб. 

«Це визначати саме український військовим і цивільним лідерам. Невелика кількість людей має знати про це. З іншого боку США і решта країн НАТО можуть надати ще більше зброї Україні. І тому зараз час думати про контрнаступ, повернення власних територій, вигнання Росії з України», – коментує він. 

Дипломат додав, що не знає яким буде результат контрнаступу ЗСУ. «Я не знаю, що буде з контрнаступом. Можливо це буде великий успіх, можливо, він буде частково успішним. Але ось що ми чули під наших співрозмовників: Україна не перестане воювати. Україна не перестане воювати за свою незалежність», – підсумував він. 

Нагадаємо, події в Бєлгородській області Росії можуть бути продовженням формувальних операцій України перед очікуваним контрнаступом. Про це заявив генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг в Twitter. Гертлінг вважає, що в найближчому майбутньому можна буде спостерігати низку обманних маневрів. Крім того, можна очікувати демонстрацію сили, покликану заплутати противника, не вступаючи з ним в контакт.

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Теги: армія незалежність посол Україна Вільям Тейлор контрнаступ

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