Поліг під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Згадаймо Юрія Шевчука

25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук загинув 17 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Юрій Шевчук народився 4 червня 2000 року в Рівному. Навчався у школі №27. Згодом закінчив магістратуру Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані процеси і робототехніка». Працював у компанії «Реноме».

У липні 2023 року Юрій добровільно підписав контракт із Збройними силами України, ще до досягнення мобілізаційного віку. Він віддано служив, захищаючи рідну землю.

У липні 2023 року Юрій Шевчук добровільно підписав контракт із Збройними силами України

«Юра був справжній, щирий, він любив життя, пригоди та виклики. По-своєму поспішав жити, поспішав побачити світ та дослідити його. Юра не уявляв життя без руху, без спорту, з підліткового віку займався єдиноборствами. Обожнював подорожувати. Він був справжнім чоловіком, сином, другом, коханим та побратимом. Його щиро любили усі його близькі», – згадує дівчина Героя Софія.

Траурний портрет захисника України Юрія Шевчука

Прощання з 25-річним старшим солдатом Сил спеціальних операцій Юрієм Шевчуком

Прощання із захисником відбулося 22 серпня 3035 року на Майдані Незалежності у Рівному. Поховали воїна на Алеї Героїв кладовища «Нове».

