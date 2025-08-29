Головна Країна Суспільство
Поліг під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Згадаймо Юрія Шевчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук загинув під час виконання бойового завдання на сумському напрямку
У липні 2023 року Юрій Шевчук добровільно підписав контракт із Збройними силами України, ще до досягнення мобілізаційного віку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Шевчука.

25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук загинув 17 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Юрій Шевчук народився 4 червня 2000 року в Рівному. Навчався у школі №27. Згодом закінчив магістратуру Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані процеси і робототехніка». Працював у компанії «Реноме».

У липні 2023 року Юрій добровільно підписав контракт із Збройними силами України, ще до досягнення мобілізаційного віку. Він віддано служив, захищаючи рідну землю.

«Юра був справжній, щирий, він любив життя, пригоди та виклики. По-своєму поспішав жити, поспішав побачити світ та дослідити його. Юра не уявляв життя без руху, без спорту, з підліткового віку займався єдиноборствами. Обожнював подорожувати. Він був справжнім чоловіком, сином, другом, коханим та побратимом. Його щиро любили усі його близькі», – згадує дівчина Героя Софія.

25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук загинув 17 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на сумському напрямку.

Прощання з 25-річним старшим солдатом Сил спеціальних операцій Юрієм Шевчук ом
Прощання із захисником відбулося 22 серпня 3035 року на Майдані Незалежності у Рівному. Поховали воїна на Алеї Героїв кладовища «Нове».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

