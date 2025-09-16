США затвердили пакети військової допомоги Україні, Рада відновила трансляції засідань. Головне за 16 вересня

Перші пакети американської зброї, профінансовані через механізм Purl, схвалені для передачі Україні

США затвердили пакети військової допомоги Україні за кошти НАТО, Верховна Рада відновила трансляції засідань, ЦАХАЛ підтвердив початок наземної операції в Газі. «Главком» склав добірку новин 16 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Мова про Руслана Магамедрасулова, який наразі перебуває під арештом.

За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання. Зазначається, що відповідну інформацію правоохоронці отримали із телефону підозрюваного.

Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Верховна Рада відновила трансляції засідань

На телеканалі «Рада» відновилися прямі трансляції засідань Верховної Ради. Трансляції засідань були призупинені ще у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки.

Від початку повномасштабної війни це лише другий випадок, коли транслюється робота народних депутатів. Попередній ефір відбувся 31 липня 2025 року під час голосування за відновлення незалежності НАБУ та САП.

Як відомо, 4 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту. За відповідну ініціативу проголосувало 266 парламентарів.

США затвердили пакети військової допомоги Україні за кошти НАТО

Перші пакети американської зброї, куплені за кошти з механізму Purl («Перелік пріоритетних потреб України»), були схвалені і незабаром можуть бути відправлені в Україну. Зазначається, що це перше використання нового механізму, розробленого США і союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за кошти країн НАТО.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму $500 млн в рамках нового механізму. Загалом за програмою Purl вдалося залучити більш ніж $2 млрд на купівлю американської зброї для України, ще півтора мільярда – оголошені. Українська влада запропонувала США купити необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

ЦАХАЛ підтвердив початок наземної операції в Газі

Армія оборони Ізраїлю підтвердила початок наземної операції у Газі. Її ключовою метою є знищення ХАМАСу. За словами речника армії, на виконання наказу політичного керівництва ізраїльські війська «розширили наземну операцію в оплоті ХАМАСу – місті Газа». Він назвав це «поступовим маневром» за участю повітряних і наземних сил, спрямованим на знищення бойовиків ХАМАСу, що ховаються в розгалуженій мережі тунелів під містом.

Армія оборони Ізраїлю планує оточити сектор Гази і найближчими днями розширити наземну операцію, рухаючись у глиб території. До виконання операцій долучилися високопосадовці, включаючи начальника штабу та командувача Південного командування. Зі свого боку, ізраїльська армія оголосила про масштабну мобілізацію - за кілька днів до війська приєднаються 130 тис. новобранців.

За оцінками Ізраїлю, в Газі перебуває до 3 тис. боєздатних членів ісламістського угруповання. Ізраїльські військові запевнили, що зроблять усе можливе для забезпечення безпеки заручників, які утримуються в секторі Гази, та цивільного населення. За інформацією ЦАХАЛу, близько 40% цивільного населення, або понад 350 тис. осіб, вже залишили місто.

Рада ухвалила закон про створення двох вищих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила закон № 13302 про утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів у Києві. Рішення підтримали 239 депутатів.

Закон передбачає створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Новостворені суди матимуть загальнонаціональну підсудність. Це означає, що вони займатимуться справами проти вищих органів влади – Кабінету міністрів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Протягом місяця Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів. Для перевірки доброчесності та компетентності кандидатів створять експертну раду. Це має стати додатковим запобіжником при відборі.