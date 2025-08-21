Сирський підтвердив розробку військової компоненти гарантій безпеки для України

Олександр Сирський: Разом із партнерами розробляємо військову основу для дипломатії

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у нараді з очільниками збройних сил ключових країн-партнерів та НАТО. Про це Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

За словами головкома, вони спільно розробляють військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру.

На нараді брали участь головнокомандувачі збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, США та Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

«Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи», – йдеться у повідомленні.

Підготовлені пропозиції будуть представлені радникам із національної безпеки країн-партнерів. Подальше планування триватиме відповідно до просування переговорів.

«Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи», – зазначив Сирський.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив, що вже розпочато активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки.

«Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним та дієвим, щоб унеможливити повторення агресії. Памʼятаємо помилку «Будапешту» та десятиліть декларативних заяв. У наш час точно без помилок», – додав Єрмак.