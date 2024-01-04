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Виконувач обов’язків голови Конституційного суду отримав штраф

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Виконувач обов’язків голови Конституційного суду отримав штраф
Суддя Сергій Головатий наголосив, що не вважає себе винним, а справу необхідно закрити
фото з сайту Конституційного суду

Суддя Сергій Головатий проігнорував припис НАЗК

Виконувач обов’язків голови Конституційного суду Сергій Головатий одержав штраф у розмірі 1,7 тис. грн за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Голосіївського районного суду Києва від 2 січня.

У середині вересня 2023 року НАЗК скерувало запит до Конституційного суду у рамках моніторингу можливого конфлікту інтересів. Зокрема, антикорупційний орган цікавили відомості щодо засідання Конституційного суду від 25 липня 2023 року, на якому розглядалося конституційне зверненням 49 народних депутатів про надання висновку щодо відповідності Конституції Угоди між Україною та Росії з питань перебування Чорноморського флоту РФ. Суддею-доповідачем у цій справі є Сергій Головатий.

Керівник секретаріату Конституційного суду Віктор Бесчастний надав частину інформації на запит НАЗК. Однак відмовив в одержанні стенограми та протоколу судового засідання, прізвищ присутніх суддів, результатів голосування, відомостей про те, хто здійснював головування на засіданні, хто брав участь у обговоренні питання.

У жовтні НАЗК винесло припис виконувачу обов’язків голови Конституційного суду Сергію Головатому. Проте він так і не надав запитувану інформацію у повному обсягу.

У суду адвокат Головатого Олександр Позняк наполягав на закритті справи «у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення». На його думку, НАЗК допустило порушення принципу незалежності у діяльності Конституційного суду як інституції та гарантій незалежності суддів.

Під час розгляду суддя Сергій Головатий наголосив, що не вважає себе винним, а справу необхідно закрити, оскільки «відсутня правова визначеність у діях Національного агентства з питань запобігання корупції».

Разом із тим, суд заявив:  невиконання приписів НАЗК щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації тягне за собою адміністративну відповідальність. Феміда з’ясувала, що Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг можливого конфлікту інтересів судді Сергія Головатого як доповідача у справі так званих «харківських угод» (у квітні 2010 році нинішній суддя Сергій Головатий був народним депутатом VI скликання і голосував за ратифікацію Угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Згодом з’ясувалося, що голосувала картка Головатого, а він у той момент перебував за кордоном – «Главком»). У судовій поставнові сказано, що до моніторингу НАЗК підштовхнув викривач, який звернувся з відповідним листом до Офісу президента.

У підсумку суд дійшов висновків: виконувач обов’язків голови Конституційного суду Сергій Головатий не виконав припис НАЗК, чим вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Окрім 1,7 тис. грн штрафу, з судді Головатого стягнено 605,6 грн судового збору.

У коментарі «Главкому» адвокат Олександр Позняк, який захищав виконувача обов’язків голови Конституційного суду, повідомив: його клієнт готує апеляцію, яку наступного тижня буде подано до Київського апеляційного суду.

Крім цього, Позняк розповів, що за особою-викривачем, на звернення якої відреагувало НАЗК, стоїть колишній заступник міністра юстиції часів Януковича Володимир Богатир. З 2017 року він перебуває у розшуку за підозрою у поваленні  конституційного ладу або захоплення державної влади (ч.1 статті 109 Кримінального кодексу) та переховуються за кордоном. За словами адвоката, влітку 2023 року громадянин Богатир надіслав звернення на електронну пошту Офісу президента, в якому, зокрема, вимагав звільнити Сергія Головатого з посади судді Конституційного суду. Це звернення Офіс президента переадресував до Конституційного суду і судді розглянули його у рамках справи так званих «харківських угод». Захисник Головатого додав: жоден із колег виконувача обов’язків голови Конституційного суду не поставив під сумнів участь Сергія Головатого у справі «харківських угод».

«Дії НАЗК можна розцінювати як пряму інтервенцію органу законодавчої влади в діяльність Конституційного суду. Адже, за Конституцією, на суддів Конституційного суду ніхто не має права впливати», – пояснив адвокат Головатого.

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Теги: Харківські угоди Конституційний суд війна НАЗК корупція

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