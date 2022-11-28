Дві речі, які необхідні для відновлення української енергосистеми – роз'яснення Кулеби

Україна нагально потребує трансформатори та засоби протиповітряної оборони

Для відновлення енергосистеми Україні потрібні дві речі – нові трансформатори та сучасні комплекси ППО. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Для того, щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори (це найважливіша частина енергосистеми) та ППО (щоб збивати ворожі ракети, що летять на нашу енергоструктуру). Надаючи ППО, ви також допомагаєте відновити нашу енергоструктуру», – зазначив Кулеба.

За його словами, якщо партнери України не нададуть ці дві найважливіші речі, то Україна й надалі лагодитиме електромережі, а війська РФ їх руйнуватимуть. Треба розірвати це зачароване коло.

Раніше стало відомо, скільки систем ППО Iris-T варто очікувати від Німеччини.

Нагадаємо, Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

Також космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.