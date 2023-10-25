Україна закрила сім з восьми піших переходів на кордоні з Польщею

Крім того, змінилися і вимоги до документів для перетину кордону

Україна скоротила кількість піших переходів на кордоні з Польщею з восьми до одного, а також змінила вимоги до документів, які потрібні для його перетину. Про це заявив начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Ігор Матвійчук в інтерв'ю «Інтерфакс».

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«На польському кордоні в нас функціонує єдиний піший перехід «Шегині-Медика». Він пропускає людей в обидва боки», – розповів Матвійчук.

Він підкреслив, що станом на зараз переходом користується менша кількість людей, ніж до повномасштабної війни.

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«Але в будь-який момент будь-який пункт пропуску на західному кордоні ми можемо відкрити для пішого перетину, якщо, не доведи Боже, виникне потреба», – додав Матвійчук.

Зазначається, що рішення про припинення пішого пропуску на кожному пункті приймалося окремо, відповідно до ситуації. Кожен пункт пропуску працював до останньої людини, яка евакуювалася, а щойно потік людей припинився, цей вид сполучення закрили.

Матвійчук додав, що змінилися і вимоги до документів людей, які перетинають кордон. Діти можуть перетинати його за наявності в дорослих їхнього свідоцтва про народження, але дорослі повинні мати оригінал біометричного паспорта, при цьому закордонні паспорти в «Дії» не є підставою для перетину кордону.

Нагадаємо, у жовтні-листопаді цього року Збройні сили Польщі проведуть військові навчання Zubr-23 біля кордону з Росією та Білоруссю. Метою навчань є зміцнення співпраці польських військових місцевими адміністраціями, а також перевірка боєздатності підрозділів. Зазначається, що навчання відбуватимуться на території Підляського, Мазовецького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств.