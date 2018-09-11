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    Політика

    Волкер приїде в Україну цього тижня

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    Курт Волкер в Україні&nbsp; - Волкер приїде в Україну цього тижня
    Курт Волкер в Україні 

    Спецпредставник Держдепартаменту США говоритиме про шляхи повернення миру в Україну

    Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер цього тижня здійснить візит до України.

    Про це дипломат повідомив у Twitter.

    «Цього тижня я прямую до Києва для проведення зустрічей стосовно того, як забезпечити мир в Україні», - заявив Волкер.

    Також спецпредставник США повідомив, що у суботу, 15 вересня, виступить з промовою на щорічній конференції «Ялтинська європейська стратегія».

    1 вересня президент України Петро Порошенко зі спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером обговорили безпекову ситуацію на Сході України та скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу під час зустрічі у Вашингтоні.

    Раніше повідомлялося, що Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.

    Нагадаємо, Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ.

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