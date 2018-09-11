Волкер приїде в Україну цього тижня



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Курт Волкер в Україні

Спецпредставник Держдепартаменту США говоритиме про шляхи повернення миру в Україну

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер цього тижня здійснить візит до України.

Про це дипломат повідомив у Twitter.

«Цього тижня я прямую до Києва для проведення зустрічей стосовно того, як забезпечити мир в Україні», - заявив Волкер.

Також спецпредставник США повідомив, що у суботу, 15 вересня, виступить з промовою на щорічній конференції «Ялтинська європейська стратегія».

1 вересня президент України Петро Порошенко зі спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером обговорили безпекову ситуацію на Сході України та скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу під час зустрічі у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.

Нагадаємо, Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ.