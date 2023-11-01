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Зеленський створив нову військову адміністрацію у Сумах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зеленський створив нову військову адміністрацію у Сумах
Дрозденко з початку війни вступив до лав тероборони та брав участь у вуличних боях
фото з відкритих джерел

Начальником ОВА став Олексій Дрозденко

Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у Сумах та призначив її начальником Олексія Дрозденка. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

В указі №720/2023 йдеться про створення Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський створив нову військову адміністрацію у Сумах фото 1
Зеленський створив нову військову адміністрацію у Сумах фото 2

У розпорядженні Зеленського №184/2023-рп йдеться про призначення Олексія Дрозденка начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області.

Новопризначений голова Сумської ОВА навчався у Сумському державному університеті, здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (спеціальність – фізика приладів елементів і систем). Працював деканом факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету. В ОВА з 30 червня цього року він відповідав за питання цифрового розвитку.

Олексій Дрозденко
Олексій Дрозденко

Олексій Дрозденко – старший лейтенант запасу, артилерист. Брав участь в організації оборони Сум. З початку повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони, брав участь у вуличних боях та організував на базі СумДУ штаб тероборони та блокпост.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро затримали на хабарі мера Сум Олександра Лисенка. Його викрили під час одержання останнього траншу – 1,4 млн грн – за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Теги: Суми Володимир Зеленський указ

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