Як у Зеленського після виборів почали тлумачити обіцянки



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Буквально на наступний день після голосування в команді Володимира Зеленського почали озвучувати позиції, які не наважувались згадувати під час передвиборчих обіцянок. А стосовно інших обіцянок вказують на те, що це не питання кількох днів

Зниження тарифів на комунальні послуги – не компетенція президента

Тоді як більшість громадян України очікують, що президент у перші 100 днів роботи знизить тарифи на комунальні послуги, у команді Володимира Зеленського заявили, що не в силах президента вирішити цю проблему. Хоча під час виборчої кампанії проблема високих тарифів на комуналку піднімалася не раз, а у Зеленського критикували владу через завищені тарифи (і Роттердам+).

«Ви знаєте, що сфера тарифів не знаходиться у сфері компетенції президента. Але ми вже проаналізували ситуацію, ми бачимо, що ринкова ціна на газ зменшилася, суттєво зменшилася порівняно із зимовим періодом. Якщо ми говоримо про ринкову ціну, то очікування такі, що це має відобразитися на ринку України», – сказав представник штабу Зеленського Олександр Данилюк у коментарі «Українській правді».

За його словами, це відповідальність уряду. І вже коли новий президент заступить на свою посаду, він підніматиме це питання «досить принципово» й запитає «аргументацію уряду щодо ринкових умов».

Інший член команди Зеленського Дмитро Разумков підтверджує цю думку: «Це не зовсім прерогатива президента. Якщо ми говоримо про корупційну складову, яка часто лежить в основі тарифів, то позиція президента багато в чому може вплинути на процес. Обіцяти, що це станеться через день-два (Зеленський - «Главком»)не може. Це процес, який буде не простим, цей процес доведеться пройти і Зеленському та його команді, і українському народу».

Притягнення до відповідальності за корупцію

Обіцянка «саджати весною» теж не справдиться. Виявляється, це теж не компетенція президента.

«Стосовно посадок. Що може зробити президент? Він не буде втручатися в процеси і заважати антикорупційним органам робити свою роботу. Сам він не може саджати людей – тоді він нічим не відрізнятиметься від старої системи», - нарікає Данилюк.

Мовне питання: метод пряника, а не батога

На питання, чи готова команда Зеленського політично підтримати закон про мову, який наразі розглядає Верховна Рада, Разумков відповів, що для початку парламент має погодити всі правки і ухвалити документ.

«Виходячи з позиції Зеленського, яка була озвучена раніше, єдиною державною мовою в Україні є українська мова», - сказав він.

«Розвиток і підтримка державної мови - це одна із ключових прерогатив президента. Але методи мають бути стимулюючими, а не йти за методом батога. Метод пряника дає більше ефективності, у цьому питанні зокрема», - додав представник штабу Зеленського.

Війна на Донбасі

Політтехнолог Зеленського Дмитро Разумков каже, що Мінські угоди «багато в чому не працюють, але відходити від них не можна, тому що до них підв'язані всі ключові санкції».

«Якщо ми повертаємося до війни, це тривалий процес. Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра. Обіцяти це було неможливо й не можна», - зазначив консультант Зеленського.