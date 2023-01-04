За три тижні дійти до Львова: Данілов розповів про плани Кремля

Секретар РНБО поінформував, що Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ

Вирішальним на початку вторгнення стало те, що весь український народ став на захист своєї Батьківщини

Апарат РНБО розпочав підготовку до повномасштабної війни ще в грудні 2019 року. Якщо б цього не відбувалось, Україна припинила б існування, як це було в планах Путіна, вже у березні 2022. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

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«Якщо б держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували», – наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що вирішальним на початку вторгнення стало те, що весь український народ став на захист своєї Батьківщини.

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Данілов поінформував, що Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.

«У них було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин РФ, а в минулому громадянин України Янукович, перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували», – додав посадовець.

Крім того, зазначається, що міжнародні партнери в своїх прогнозах попереджали про окупацію, ліквідацію військово-політичного керівництва України, концтабори та фільтраційні табори на території України.

«Жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова «зовсім», вони всі вважали, що у нас не буде таких спроможностей (протистояти Росії – «Главком»)», – зазначив Данілов.

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Відповідаючи на запитання чи пропонували керівництву України евакуацію, Данілов не дав однозначної відповіді та зазначив, що міжнародні партнери неодноразово наголошували на загрозі фізичного знищення вищого військово-політичного керівництва країни.

Раніше повідомлялося, що Данілов відреагував на позицію Шольца щодо танків.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.