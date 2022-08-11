«Забезпечимо таке обговорення, що від РФ не залишиться живого місця» – Кулеба про Радбез ООН

Очільник МЗС різко відповів Росії на лицемірство

Скликання російською стороною Радбезу ООН через нібито «обстріли» Україною Запорізької атомної електростанції показують, що нахабність агресора, яка сама атакує станцію, не знає меж. Однак ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що від них не буде живого місця. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу.

«Найбільш тривожна тема останніх днів... Росія скликає засідання Радбезу ООН на тему безпеки Запорізької АЕС. Російське нахабство не має меж і досягнуло вже глобальних масштабів. Держава-терористка, яка обстрілювала найбільшу в Європі АЕС, захопила її, розмістила на її території зброю та продовжує обстріли, а тепер хоче поговорити про безпеку, але російська брехня не пройде. Ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що на них не залишиться живого місця. Весь світ зараз знає, що РФ займається ядерним тероризмом і засідання Радбезу це вчергове підтвердить», – зазначив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, Україна не дасть державі-агресорці використати міжнародний майданчик для пропаганди і дезінформації.

«Вчора я відправив офіційний лист гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу і повідомив їм факти порушень російськими окупантами всіх семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ під час окупації Запорізької АЕС», – розповів Кулеба.

Він звернув увагу, що росіяни фактично перетворили найбільшу в Європі АЕС на військову базу та ставлять під загрозу безпеку всього континенту.

«У зв'язку з цим я закликав відправити на ЗАЕС Міжнародну місію під проводом МАГАТЕ, запропонував включити до неї військових експертів ООН, адже для оцінки загроз мілітаризації об'єкта обов'язково мають бути фахівці з відповідною експертизою. Наполягаємо, що така Місія має бути організована у найстисліші терміни», – закликав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, якщо росіянам дійсно «нема що приховувати», то вони мають терміново надати фахівцям доступ до ЗАЕС.

«Ми вимагаємо посилити тиск на Москву з метою повернення станції під повний контроль України та недопущення ядерної катастрофи», – звернувся міністр до українських партнерів.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія запросила на сьогодні, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі.

Як відомо, у МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.